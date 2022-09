Problemi s ruskim plinom već su danima ključna tema, a Moskva tvrdi da je zatvorila ključni plinovod prema Europi zbog "popravaka". No, Putinov glasnogovornik Dmitrij Peskov priznao je da će Sjeverni tok 1 ponovno biti otvoren samo ako se ukinu onesposobljavajuće sankcije Rusiji, piše The Sun. On je bećao uzvratiti udarac G7 planovima za ograničavanje cijene ruske nafte.

"Mogu postojati samo mjere odmazde." To je povisilo cijene plina u Velikoj Britaniji za 25,8 posto, dok su cijene plina u Europi skočile 30 posto.

Ministar obrane Ben Wallace rekao je da Putin naoružava energiju. "Rusija nam namjerno namjerava nauditi i pokušava testirati hoćemo li žrtvovati svoje vrijednosti za naše troškove energije". Rusija je mjesecima tvrdila da smanjuje isporuke Europi zbog održavanja ključnog naftovoda, ali jučerašnji komentari potvrdili su Putinovu zavjeru za korištenje plina kako bi se napakostilo Europi.

Šefica EU Ursula von der Leyen istaknula je da Putin koristi energiju kao oružje "smanjenjem opskrbe i manipuliranjem našim energetskim tržištima". "Propast će. Europa će pobijediti", kazala je.

Masovne nestašice diljem kontinenta

Ruski plinski div Gazprom zaustavio je opskrbu u petak, navodeći kao razlog "tehnički kvar". No, njemački uvoznik plina pokrenuo je trenutnu pravnu akciju, inzistirajući da je to bila "politička odluka, a ne tehnička".

Potez Gazproma mogao bi izazvati masovne nestašice diljem kontinenta, tvrde stručnjaci. Ovisnost o ruskom plinu ostavila je Zapad u ranjivom položaju dok je podržavao Ukrajinu u krvavom sukobu, pri čemu je polovica država EU-a već pogođena nestašicom plina.

Rusija bi trebala poštivati ​​svoje energetske ugovore, a EU se može nositi ako to ne učini, upozorio je blok, prenosi Sky News. Glasnogovornik je rekao: "Očekujemo da Rusija poštuje ugovore koje ima. No čak i ako se naoružavanje energije nastavi ili poveća, EU je spremna reagirati".

Inače, prema istraživanju kojeg je objavio finski Centar za istraživanje energije, Rusija je od početka rata u Ukrajini do 24. kolovoza zaradila 158 milijardi dolara od prodaje nafte i plina.

Centar navodi da je EU i dalje najveći uvoznik ruskih fosilnih goriva. Čak 54% energenata koje je Rusija izvezla od početka rata otišlo je u Europu. Radi se o iznosu od oko 85 milijardi eura.