Tvrtkama koje žele otići Putin je nametnuo tolike poreze i takva pravila da jednostavno nisu otišle: a one koje jesu jednostavno su preuzeli Rusi. Pa sad umjesto Starbucksa imaju Stars Coffee, a umjesto McDonald'sa Ukusno i Točka

Osam slova kao simbol ruskog prkosa prema Zapadu. Zara, Adidas, McDonald's, Epson, i tako redom, prva su to slova brendova koji su zatvorili biznis u Rusiji, a zajedno znače - ZAMEŠTIN: odnosno zamijenit ćemo. I zamijenili su.

Kako su ovih dana objavili neki TikTokeri, Lego se u Rusiji rebrendirao kao "svijet kocaka", ruski Levi's sada je JNS, ali i dalje prodaju Levi's. Adidas i Puma zatvorili su sve svoje dućane, ali možete ih naći odmah pokraj u bilo kojoj trgovini cipela. Stars Coffee danas stoji iznad nekad Starbucksovih lokala. Trgovina koja je prije bila Timberland, sada se zove Bootwood, ali sve je unutra isto kakvo je bilo i prije. Coca Cola je postala brand "Dobra", ali to je ista formula iz iste tvornice, a trebalo je više od godinu dana da se potroše sve stare čaše s logom Coca Cole, donosi RTL Direkt.

Promijenio se logo, ali burgeri i pomfrit su ostali isti

Jer čim su se stotine međunarodnih kompanija krenule povlačiti iz Rusije s početkom agresije na Ukrajinu, iz Kremlja su tvrdili da će naći lokalne zamjene za sve nedostupne strane proizvode. I bome, izgleda da jesu. Stotine ljudi skupilo se u u centru Moskve kada je, na mjestu prvog McDonaldsa u Rusiji, otvorena prva ruska inačica - Ukusno i točka, kako ga je nazvao novi ruski gazda. Svi zaposlenici izjavljivali su kako su sigurni da će tamo raditi i u budućnosti, da će sve što je funkcioniralo prije, funkcionirati i dalje, da se ništa neće promijeniti. I doista, promijenio se logo, ali burgeri i pomfrit su ostali, samo se Big Mac zove Big Hit, ali mušterije se ne žale, kažu da je najvažnije da sve ima dobar okus.

Ista stvar dogodila se i s lancem KFC - preimenovan je u Rostic's, boje su ostale iste, kao i većina ponude na meniju.

"Bili smo partneri u KFC-u, ja nisam nov tim ljudima, a naša tvrtka je svima dobro poznata", kaže suvlasnik lanca brze prehrane Konstantin Kotov.

'Sankcije Zapada nisu uspjele nego su pomogle...'

Tako su u vodu pale one najave političara da će odlazak globalnih brendova, u kombinaciji s oštrim zapadnim sankcijama, žestoko naštetiti ruskoj ekonomiji. Dogodilo se suprotno.

"Te sankcije nisu uspjele nego su Putinu pomogle da oligarhe, koji više ne mogu trošiti novac na zapadu, primora da svoje ogromne profite investiraju u Rusiji. Upravo to je omogućilo ruskim kompanijama da preuzmu velike zapadne brendove koji su operirali na ruskom tržištu, i tako je stvoreno rusko ekonomsko čudo", tumači bivši ambasador Hrvatske u Moskvi Božo Kovačević. Tako ove godine, usred rata, ruska ekonomija bilježi rast veći od tri posto.

Prosječni Rus, to je očito, ne vapi za brendovima, uz antizapadnu propagandu čak je i ponosan što kupuje domaće. Jedino je pitanje koliko je takvo stanje održivo.

"Nema unutrašnjeg razvojnog potencijala, ne razvijaju se novi proizvodi i nove tehnologije, hoće li to zadovoljiti njihovo tržište i potrošače, to ćemo tek vidjeti, ali na primjeru nekih drugih zemalja poput Kube ili Srbije u vrijeme Miloševića, to zatvaranje se pokazalo kao velika smetnja ekonomskom razvoju", ističe ekonomski analitičar Damir Novotny.

Putin: 'Rusija će ili biti suverena, samodostatna sila, ili je uopće neće biti'

Ali ruski vladar baš jučer u govoru na nekom stranačkom skupu jasno daje do znanja da ga svijet izvan Rusije - ne zanima.

"Moramo zapamtiti i nikada zaboraviti, i poučiti našu djecu - Rusija će ili biti suverena, samodostatna sila, ili je uopće neće biti", izjavio je Vladimir Putin, uz burni pljesak odobravanja okupljenih.

Uoči Božića centar Moskve ne se razlikuje puno od neke zapadne metropole. Za Ruse ovdje rat je nešto daleko. Iako avionima ukrašenim lampicama ne stižu zapadni proizvodi, barem zasad, to malo kome smeta.

