Nuklearni rat, nuklearno oružje, nuklearni udar….Ono što svakome odmah padne na pamet je, ako se tako nešto dogodi, da to znači katastrofalne posljedice, totalno uništenje. Od početka rata u Ukrajini, ruski predsjednik Vladimir Putin, kao i mnogi njegovi bliski suradnici, prijete nuklearnim oružjem. I sada je opet usuret izborima u Rusiji, u medijima odjeknula izjava ruskog vođe. Novinska agencija RIA i državna televizija Rossiya-1 objavile su opsežan intervju s Putinom koji pričao o nuklearnom oružju. Rekao je i da je gotovo siguran da će pobijediti na predstojećim predsjedničkim izborima u Rusiji te naglasio da je potpuno spremna za nuklearni rat, ali dodao i da trenutačno ne ide sve prema tome.

"S vojno-tehničkog gledišta, mi smo, naravno, spremni. Oružje postoji da bi se njime koristilo. Mi imamo svoje principe", rekao je Putin. Rekao je da SAD razumije da će Rusija, ako rasporedi američke trupe na ruskom teritoriju, ili u Ukrajini, taj korak tretirati kao intervenciju.

Postoji strah Rusije od ukrajinskih dronova

Nuklearni fizičar dr.sc. Tonči Tadić komentirao je za Danas.hr nove Putinove prijetnje.

"To je jubilarna 32. prijetnja s ruske strane. Nešto više od dvije godine rata u Ukrajini, nuklearna prijetnja je središnji dio ruske vanjske politike. Osim toga, Putin nema što ponuditi svijetu, osim činjenice da svi moraju znati da eto, on ima nuklearno oružje", kazao je Tadić.

"Ono što bi tu trebalo reći, je da bi on vjerojatno to oružje i upotrijebio kada bi znao da s druge strane neće dobiti odgovor. On je dobro svjestan da otvaranje nuklearne faze rata u Ukrajini ne bi bilo dobro po samu Rusiju. I to čak i bez da na to reagira NATO, kako misle reagirati", naglašava, i to zato, dodaje Tadić, što bi "Rusija bila izolirana, zato što bi to bio dokaz da je ruska vojska nesposobna, unatoč tome što je navodno silna i nepobjediva, i zato što bi Ukrajinci vratili sa apsolutno svime što im je na raspolaganju".

"Kada si izložen nuklearnom genocidu ne postoje nikakvi obziri prema protivniku koji prema tebi primjenjuju nuklearni genocid", dodaje Tadić.

"Od tuda, postoji strah Rusije od ukrajinskih dronova, zapravo od svega što oni mogu nositi", kaže.

Sve su oči uprte u Rusiju. Danas se otvaraju birališta. A je li ovo zapravo bila neka Putinova taktika uoči izbora, pitali smo našeg stručnjaka. "On jako dobro zna da on to neće napraviti, kao što ni nije u prethodnoj 31 najavi", kaže Tadić.

"Ima problema s tržištem goriva unutar Rusije. Ukrajinci su jučer razvalili rafineriju koja proizvodi 5 posto ruskog goriva. Rusija je od konca veljače zabranila izvoz benzina i dizela, dakle, nastavi li Ukrajina ovim tempom oni će imati redukcije goriva unutar Rusije. Nadalje imaju upad ruskih partizana unutar teritorija, i da pokaže da je on čovjek kojega se treba bojati, on kaže: 'Čujte ja imam nuklearno oružje'", dodaje Tadić.

"Nuklearno oružje je jedino oružje kod kojeg PR i psihologija igraju jednaku ulogu koliko i sama tehnologija, jer ga koristiš onda kada ti to daje politički učinak za postići nešto, ali ono samo po sebi ne znači ništa, posebno ako ga druga strana ima ili ako može asimetrično uzvratiti", kaže Tadić. Pitanje je, kaže Tadić, što bi Ukrajina mogla u tom trenutku njima izvesti. "Dopuštam, da s pomoću mašte dočarate što se sve da izvesti s radioaktivnim otpadom i dronovima", dodaje fizičar.

Putin je kao Milošević

Putin je izjavio i da je ulazak Finske i Švedske u NATO besmislen korak te da će Rusija rasporediti trupe i sustave za uništavanje na finskoj granici nakon što Finska uđe u Savez.

Bit će manje vojnika za rat u Ukrajini, kaže Tadić.

"Ulaskom Finske u NATO, Rusija je udvostručila granicu s NATO-om. Ulaskom Ukrajine u NATO će je učetverostručiti. Tu oni ne dobivaju apsolutno ništa. Jedino što će se postići da su dvije zemlje koje su bile zaklete svojoj neutralnosti i nemiješanju, shvatile da ako si neutralan, da ako si izvan NATO-a, možeš postati ruski plijen. Ukrajina nije bila na putu za NATO jer je Angela Merkel to spriječila da se ne bi naljutila Rusija. Čim si ti ostavljen na tanjuru i neutralan si onda možeš biti okupiran. Tu su poruku Finci i Šveđani jako dobro shvatili. To je doslovce rekao finski predsjednik prije godinu dana", objasnio je za Danas.hr Tadić.

"Ljudi dobro znaju kako Vladimir Putin funkcionira. On je oportunist", dodaje Tadić. "Kada ima slabijeg protivnika pred sobom on napadne. On je kao Milošević. Da je Milošević 1991. protiv sebe imao hrvatsku vojsku, hrvatsku ratnu mornaricu, zrakoplovstvo, opremljene onako kakvi su bili 1995. on rat ne bi niti počeo. Da je Putin imao protiv sebe ukrajinsku vojsku kakvu će imati za dvije godine ne bi ni počinjao rat", kazao je.