Bivši agent MI6 upozorio je kako Rusija ima raširenu mrežu agenata u Ujedinjenom Kraljevstvu koji bi mogli ubiti na zapovijed.

Bivši špijun Julian Richards rekao je da je Moskva postala toliko učinkovita u špijuniranju u Britaniji da obavještajne agencije "ne znaju" koliko je odmetnutih operativaca aktivno u Velikoj Britaniji.

Ovakvo upozorenje dolazi nakon što su osumnjičeni ruski špijuni Sergey Skvortsov i njegova supruga Elena Koulkova uhićeni u Švedskoj.

Vjeruje se da su oboje djelovali kao Putinovi špijuni veći dio desetljeća, skrivajući se pod krinkom običnih građana. Inače, za Putina se obično kaže da je opsjednut slanjem špijuna u redovne civilne uloge s ciljem da otkriju brojne tajne Zapada.

'Mogli bi ubiti bilo koga ako to žele'

Zapravo, toliko je velika prijetnja infiltracije da su bivši časnici CIA-e i MI6 upozorili Britance da pripaze zbog straha da se stotine Putinovih siledžija infiltriraju u Ujedinjeno Kraljevstvo.

"Teoretski bi mogli ubiti bilo koga, ako to žele. Ovdje je zanimljiv slučaj Skripal, a prije njega slučaj Litvinenko. U to je bila umiješana i GRU - vojna obavještajna služba, a naposlijetku i razotkrivena", rekao je Richards za strane medije.

Poznati kao "Ilegalci", ovi špijuni provode godine nastojeći se uklopiti u "civilni život", preuzimajući redovne poslove u kritičnim industrijama poput nacionalne obrane, kako bi mogli doći na položaje na kojima bi imali pristup informacijama.

'Britanija je uvijek bila posebna meta za Ruse'

"Znamo da je Velika Britanija uvijek bila posebna meta za Ruse. Oni znaju da smo mi potencijalno vrlo korisna veza u američkom obavještajnom sustavu", objasnio je profesor Richards te dodao kako postoje dvije mogućnosti: "Ili je to veliki problem i nemamo predodžbu o razmjerima toga i koliko ih ima, ali mislim da je vjerojatnije da nije tako velik problem te postoji vjerojatno ih nema puno. Ali ima ih, posebno u Velikoj Britaniji."

Bivši CIA-in službenik Robert Baer rekao je da bi ruski "ilegalci" mogli biti zaposleni u tvrtkama godinama prije nego što postanu "operativni": "Ono što želite od ilegalaca je netko tko nije pod nadzorom", rekao je.

"Možete ih koristiti za izvješća. Tada nađete nekoga poput časnika Pentagona ili službenika State Departmenta, a zatim pogledate tko se čini zanimljivim i kažete Moskvi. Među njihovim prljavim trikovima je namamljivanje zanimljivih osoba u aferu koju će iskoristiti protiv njih. Također poznata kao Kompromat, ovo je dobro podmazana tehnika koja se koristila u KGB-u i njegovom modernom ekvivalentu, FSB-u", dodao je.

'Ilegalci vrebaju dužnosnike na visokim položajima'

Poznato je i da "ilegalci" vrebaju "financijski ranjive" dužnosnike na visokim položajima i rade na tome da ih namame uz jamstvo novca.

Rekao je: "Mislim da je Putin fasciniran 'ilegalcima' i to seže sve do starih vremena kada su bili tako učinkoviti poput petorice s Cambridgea - Rudolf Abel i ljudi poput njih - oni su povijesne ličnosti i mislim da bi Putin volio to rekreirati."

Ruski agent uvlačio časnike NATO-a u 'medene zamke'

Zapadne špijunske agencije dugo su se borile da sačuvaju svoje redove od ruskih dvostrukih agenata. Ruski špijun, koji se deset godina pretvarao da je dizajner nakita i infiltrirao se u NATO tako što je zapovjednike namamljivao u tzv. medene zamke - dovodeći im djevojke za seks - u kolovozu je otišao na odmor u Moskvu i više se nije vratio. A 58-godišnji David Smith, bivši čuvar britanskog veleposlanstva u Berlinu, optužen je za devet kaznenih djela vezanima uz kršenje Zakona o službenoj tajni nakon što je otkriveno da je špijunirao za Rusiju.

U listopadu prošle godine, osam ruskih špijuna izbačeno je iz NATO-a u velikoj akciji koja je prethodila ratu u Ukrajini, a strahuje se da još četvorica Putinovih ljudi tajno djeluju u Westminsteru. Bivši dužnosnici britanske obavještajne službe rekli su kako je vjerojatno da su ruske sigurnosne službe regrutirale u svoje redove neke britanske političare, stranačke dužnosnike i one s "određenim stupnjem političkog pristupa" unutar parlamenta.

I SAD pune ruskih špijuna s dvostrukim identitetima

Posljednjih godina najbliži saveznik Britanije, SAD, također se našao u situaciji da mora izbacivati agente koji rade za Putina. Utvrđeno je da je Marija Butina djelovala kao špijun i pokušavala upravljati američkom politikom radeći karijeru u Washingtonu. Bila je zatvorena 2018. prije nego što je deportirana natrag u Rusiju, gdje je sada zastupnica Putinove stranke u Državnoj dumi.

A ruska manekenka Anna Chapman, kći službenika KGB-a, uhićena je 2010. pod sumnjom da je radila kao agent u SAD-u. Vraćena je u Rusiju u sklopu razmjene špijuna skupa s još devet osumnjičenih agenata. Među njima su bili Vladimir i Lidija Gurjev - koji su pod lažnim imenima živjeli u New Jerseyju sa svoje dvije malodobne kćeri. Par je pokušao utjecati na američku politiku, a Lidija je bila suradnica u predsjedničkoj kandidaturi Hillary Clinton 2008. godine.

Još jedan sličan par s djecom, Mihail Kutsik i Natalija Pereverzeva, također su pod lažnim imenima djelovali u SAD-u. Iako su tvrdili da je jedno od njih iz SAD-a, a drugo iz Kanade, razotkrivo ih je njihov tvrdi naglasak. Mihail A. Vasenkov i njegova supruga Vicky Pelaez optuženi su za špijunažu za Rusiju nakon što su vlasti otkrile da je Vasenkovljev alias - Juaz Lazaro - umro 1947. u Urugvaju u dobi od 3 godine.

Brutalni slučaj trovanja Sergeja Skripala u Engleskoj

Andrej Bezrukov i Jelena Vavilova pretvarali su se da su kanadski državljani koji žive u SAD-u. Bezrukov je tvrdio da je sin kanadskog diplomata, a njegova žena Vavilova pretvarala se da je agentica za nekretnine.

Britanija je proteklih godina također bila meta ruskih agenata, a najzloglasniji je bio slučaj napada nervnim otrovom na Sergeja i Juliju Skripal. Putinovi ljudi, Aleksandar Petrov i Ruslan Boširov, doletjeli su 2018. u London i vlakom otišli u Salisbury gdje su nervnim otrovom Novičokom pokušali ubiti prebjega Skripala i njegovu kćer.