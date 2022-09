Uvjeti su u Europi savršeni za povratak populizma piše CNN nakon pobjede ultradesničarke Giorgije Meloni u Italiji. I nije u pitanju samo Italija, u Europi očito pušu desni vjetrovi. Prije dva tjedna u Švedskoj je pobijedila desna koalicija, u kojoj su također ekstremni desničari. Desnica - i to ne umjerena - već dugo suvereno vlada u Mađarskoj i Poljskoj. Sve ih Bruxelles pokušava dovesti u red, ali zasad neuspješno.

U RTL Direktu o najdesnijoj talijanskoj vladi nakon one Benita Mussolinija govorila je bivša ministrica vanjskih poslova Vesna Pusić.

'Do nekidan imali su jednog od najsposobnijih premijera'

"Meni se to čini strašno, pogotovo za jednu takvu zemlju za koju svi uvijek imamo simpatije. Svi kažu da je to rezultat straha, u prvom redu. Straha od siromaštva, ogromnih računa, nesigurnosti, neizvjesnosti. Italija je do nekidan imala jednog od najpametnijih i najsposobnijih premijera u Europi i u svojoj povijesti, Marija Draghija, kad su ga de facto koalicijski partneri srušili. I sad je dobila vladu ekstremne desnice'', kazala je.

Pusić je naglasila da je inače protiv toga da se povezuju desnica i ekstremna desnica. To su, kaže, dvije užasno različite stvari.

''Desnica je desnica sa svojim stavovima koji su uvijek kombinacija nekakvog nacionalizma i slobodnog tržišta, a ekstremna desnica su, da oprostite, fašisti. Katkad se obuku malo drugačije i prikriju. Taj termin je gotovo izgubio neko značenje, ali da bi ga bolje objasnili možemo reći da su to ljudi koji to vladaju uz pomoć straha i mržnje. Ili tako da se njih treba bojati ili tako da zastrašuju ljude da se nekog drugog treba bojati. Netko te ugrožava i trebaš se bojati", kazala je.

'Italija neće izlatiti iz EU, osobito nakon epiloga Brexita'

Pusić napominje kako treba računati s tim da su s Meloni u koaliciji Silvio Berlusconi i Matteo Salvini. "On je zbilja, ako se smije reći, fašist. On je čovjek koji je naređivao da se brodovi s izbjeglicama vraćaju na otvoreno more'', kazala je za Salvinija.

Ipak, ona smatra da Italija neće izlaziti iz Europske unije, osobito nakon epiloga izlaska Velike Britanije.

"Neće nakon što su vidjeli što se dogodilo Britancima, a njima se događaju užasne stvari. To je isto jedna ekstremno desna vlada. Čini mi se nažalost dosta amaterska, ovo što je njihov novi ministar financija naložio je u roku odmah satralo funtu i dovelo na najniže grane u odnosu na dolar što se uopće ne registrira. To je zapravo strašna stvar. Nakon što su svi vidjeli što se dogodilo Britaniji nakon Brexita čak je i ekstremna desnica prestala reklamirati izlaske iz EU nego su svi počeli govoriti da neće izlaziti iz EU. Čak je i Meloni rekla da nisu protiv eura nego da će promijeniti EU iznutra. Nitko više ne reklamira izlazak, ne zato što su se opametili nego zato što su se opametili birači", istaknula je.

'U Švedskoj je država blagostanja očito blago zakazala'

Italiju, kaže, ne bi marginalizirala.

'Italija je jedna od zemalja utemeljiteljica EU, važna zemlja, velika zemlja i naša susjeda i sada dolazi premijerka koja uvijek ponavlja iste floskule o svojatanju hrvatskog teritorija zato što je to najkurentnija valuta za mobiliziranje neke mržnje, agresije. Švedi, nažalost, njima se dogodilo u kombinaciji s jedne strane, najveći broj izbjeglica i emigranata u odnosu na broj stanovnika u ovih sedam godina. Primili su ih čak više od Njemačke. To je donekle polariziralo švedsko društvo. Paralelno se događa proces za koji mislim da je dosta značajno odgovoran za uspjeh desnice, a to je ogromna polarizacija na bogate i siromašne. Bogati postaju bezumno bogati, a siromašni postaju faktički toliko siromašni da u nekim zemljama nemaju što za jesti. U Švedskoj možda ne baš tako, ali država blagostanja, socijalna država koja je bila tako značajna za Skandinavce u Švedskoj, očito je počela blago zakazivati", ustvrdila je Pusić.

'Mobilizacija bi mogla biti Putinov ključni krivi korak'

Bivša ministrica vanjskih poslova naposljetku se dotaknula i Rusije i pobune protiv mobilizacije:

"Mislim da je to važno podvući, oni Rusi koji su se bunili protiv rata su ili mrtvi ili u zatvoru. Ili emigracija ili zatvor ili su mrtvi. Ovi ljudi sada se bune protiv mobilizacije i to svoje mobilizacije zbog toga što mobilizacija sirotih manjina po srednjoj Aziji traje već godinama, ne traje ona samo od 24. veljače ove godine. Traje od 2014. godine, od aneksije Krima. Taj rat niskog intenziteta u Ukrajini traje od 2014. i ljudi su tamo ginuli do početka ove invazije. Samo u tom razdoblju poginulo je više ljudi nego u Domovinskom ratu. Dakle, to je bio pravi rat, ali ne ovaj bespoštedni koji uništava gradove, civile, uključuje najužasnije stvari. Ne znam bih li ocijenila da je Putin napravio pogrešku ili nije znao što bi nakon što je ukrajinska vojska bila uspješna u ofenzivi. Da je to ograničena mobilizacija jednostavno je laž i time je ušao u sukob i mobilizirao protiv sebe građane koji su se dosad pravili da ne postoji rat. Međutim, kad su im došli doma, na posao, na cestu s pozivima za vojsku u koju ne žele ići, za koju nemaju nikakav trening ni oružje, šalju ih da poginu, onda su se naravno pobunili. To bi mogao biti njegov ključni krivi korak", kazala je bivša ministrica vanjskih poslova.