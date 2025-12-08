Opsadno stanje u trgovačkom centru: Čula se pucnjava, policija pretražuje prostore

uznemirujuće /
Policija pretražuje prostorije gdje se dogodila pucnjava
Norveška policija u ponedjeljak je priopćila da je primila dojave o pucnjavi u trgovačkom centru u Oslu te da je uhićen osumnjičeni napadač.
Policija pretražuje prostorije u potrazi za potencijalnim žrtvama i drugim uključenima, navodi se u priopćenju.
Prema do sada dostupnim informacijama u pucnjavi nije bilo ozlijeđenih, objavila je policija.
