FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
DRAMA U OSLU /

Opsadno stanje u trgovačkom centru: Čula se pucnjava, policija pretražuje prostore

Opsadno stanje u trgovačkom centru: Čula se pucnjava, policija pretražuje prostore
×
Foto: Ilustracija Aa/abaca/abaca Press/profimedia

Policija pretražuje prostorije gdje se dogodila pucnjava

8.12.2025.
12:25
Hina
Ilustracija Aa/abaca/abaca Press/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Norveška policija u ponedjeljak je priopćila da je primila dojave o pucnjavi u trgovačkom centru u Oslu te da je uhićen osumnjičeni napadač.

Policija pretražuje prostorije u potrazi za potencijalnim žrtvama i drugim uključenima, navodi se u priopćenju.

Prema do sada dostupnim informacijama u pucnjavi nije bilo ozlijeđenih, objavila je policija.

POGLEDAJTE VIDEO: Nakon pucnjave u Središću oglasio se ministar Božinović i pohvalio policiju

PucnjavaOslo
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
DRAMA U OSLU /
Opsadno stanje u trgovačkom centru: Čula se pucnjava, policija pretražuje prostore