Prvi rezultati obdukcije otkrili od čega je umrla Stefanie: Na tijelu pronađene modrice?

Preliminarni nalazi obdukcije pokazali su da je Austrijanka Stefanie P. (32) preminula nasilnom smrću, a da su kobne bile ozljede vrata, potvrdila je austrijska policija za 24Ur.

Više detalja bit će poznato nakon pisane objave izvješća forenzičkog vještaka. No, istraga o smrti mlade djevojke se nastavlja.

Nakon što su slovenska i austrijska policija danima tragale za njom, njezino tijelo je pronađeno zakopano u koferu u šumi u okolici Majšperka u Sloveniji. Za njezinu smrt osumnjičen je 31-godišnji bivši partner, inače Slovenac, koji je istražiteljima navodno priznao da se prije više od tjedan dana posvađao s bivšom djevojkom, ubio ju i tijelo zakopao u koferu u slovenskoj šumi.

Glavni policijski inspektor Fritz Grundning izjavio je za portal 5 Minuten da se pisani izvještaj o obdukciji očekuje u narednim danima. Austrijski mediji prenose da je obdukcija potvrdila početne sumnje da je Stefanie zadavljena, no policija to nije izričito potvrdila. Navodno su na njezinu tijelu, odnosno na licu, pronađene i modrice.

'Doživio je živčani slom'

Motiv svirepog zločina još nije poznat. Iako je odvjetnica osumnjičenog isprva sugerirala da bi se moglo raditi o nesretnom slučaju, obdukcija je potvrdila da je mlada žena umrla nasilnom smrću, navodi 5 Minuten.

"Diživio je živčani slom. Rekao je da je bio toliko šokiran kada je ležala pred njim da nije znao što učiniti i da je zato tijelo stavio u kofer", kazala je odvjetnica uhićenog Slovenca Astrid Wagner za slovenske medije.

Osumnjičenom 31-godišnjaku prijeti kazna od 20 godina do doživotnog zatvora.

Influenserici i vizažistici se izgubio svaki trag nakon božićne zabave. Prijatelju je poslala poruku da je sigurno stigla kući, no od tada ju nitko nije vidio ni čuo. Sumnje su rasle kada se istoga dana nije pojavila na dogovorenom snimanju pa je obitelj navečer prijavila nestanak, a policija pokrenula potragu.

Sumnje policije su pale na njezinog bivšeg dečka koji je, kako su ranije pisali mediji, više puta u tim danima prelazio austrijsko-slovensku granicu.

