Globalna prosječna temperatura u petak je prvi put bila viša od dva Celzijeva stupnja iznad sezonskog prosjeka iz predindustrijskog razdoblja, odnosno iznad gornje granice Pariškog sporazuma, objavio je Europski opservatorij Copernicus.

Po preliminarnim podacima, globalna je temperatura 17. studenoga iznosila 2,06 Celzijevih stupnjeva više od prosjeka evidentiranog između 1850. i 1900., napisala je na X-u Samantha Burgess, zamjenica voditelja Odjela za klimatske promjene Copernicusa.

"Prvi dan otkako se vodi evidencija temperatura je globalno premašila predindustrijsku razinu za više od 2°C", dodala je.

Provisional ERA5 global temperature for 17th November from @CopernicusECMWF was 1.17°C above 1991-2020 - the warmest on record.



Our best estimate is that this was the first day when global temperature was more than 2°C above 1850-1900 (or pre-industrial) levels, at 2.06°C. pic.twitter.com/jXF8oRZeip