Električne automobile krenuli su proizvoditi svi, a jedan luksuzni napravili su i talibani u Afganistanu. A prvu inačicu osmislili su i susjedi u Bosni i Hercegovini. EVO je dostavno vozilo iz Travnika.

"Ovo je prvi BiH proizvod ovakvog karaktera", kaže Denis Bešić, inženjer u GS Tvornici mašina Travnik za RTL Direkt.

Nijemci su u prosincu 2022. godine u automobilskim salonima kupovali električne automobile. Trećina novoregistriranih automobila su električni, slijede plug in hibridi s 22,3 posto. Benzinaca ima 20,6 posto, hibrida 12,8, a dizelaša 10,8 posto.

Elektrifikacija europskog voznog parka u punom jeku

"Naš cilj je imati 15 milijuna električnih automobila na cestama u Njemačkoj do 2030", rekao je Olaf Scholz, njemački kancelar.

Sada ih imaju milijun i 200 tisuća. Dizelaši su djelomično zabranjeni u nekoliko njemačkih gradova, među kojima su Hamburg i Stuttgart.

"Ja moram priznati da su i mene iznenadile te brojke, da je puno brži rast nego što smo mi očekivali. Prema našim procjenama, Njemačka je trebala ući u 100 postotnu prodaju električnih vozila negdje 2028., znači za 5 do 6 godina, a brojke pokazuju da će taj trend biti osjetno kraći", poručio je Hrvoje Prpić, predsjednik udruge Strujni krug.

Elektrifikacija europskog voznog parka je u punom jeku, a rekorderi su u Skandinaviji. Udio električnih automobila kod novoregistriranih automobila u 2021. godini najveći je u Norveškoj - 86 posto. Slijede Island s 64 i Švedska s 46 posto. Donji dio te ljestvice su zemlje Cipar, Poljska, Češka i Slovačka, s oko 1 posto. Hrvatska je bila na manje od 5 posto.

U Hrvatskoj je trenutačno 4799 električnih vozila

"Predviđanja ovise od države do države, od 2027. pa do 2032. recimo za Hrvatsku, kada bi se 100 posto vozila prodavalo električno. I onda još imamo tranziciju od 10 godina do 15 godina, kada će sve kompletno biti prebačeno na struju, znači 2040. nekakve zapadne države, mi 2045. ili 2050", kazao je Prpić.

U Hrvatskoj je trenutačno 4799 električnih vozila, 26467 hibrida i 2544 plug in hibrida. Lani se prodalo i 213 novih Tesla, a registrirane su i 2 Rimčeve Nevere. A dogodilo se nešto još nevjerojatnije od činjenice da je netko u Hrvatskoj kupio automobil od 2 milijuna eura: hibridi su zauzeli drugo mjesto u udjelu prodaje novih automobila, dakle više ih se prodalo nego dizelaša. Doduše, riječ je o razlici od 160 automobila.

"Mi dosta kasnimo, imamo dosta konzervativan stav po pitanju svega, pa tako i automobila, međutim vidljivo je da je sve manji udio dizelskih automobila u sveukupnoj prodaji, zato što ih je i manje uopće u ponudi, sve je veći broj hibrida, a i broj el automobila", kazao je Kristijan Tićak, urednik magazina Auto motor i sport.