Iz Trgovine Play i ONE Store najveće korejske trgovine za aplikacije uklonjeno je više od 60 korejskih aplikacija, navodi Komando. Naime, te aplikacije su već preuzete više od 100 milijuna puta.

Radi se o tome da te aplikacije mogu imati zlonamjerni softver Goldson koji je opasan za vaš mobitel. To je otkrio McAffe koji je o svojim otkrićima izvijestio Google. Poželjno je da takve aplikacije uklonite sa svog uređaja, a u videu pogledajte jednostavne načine za brisanje aplikacija s Androida, piše Komando.

Stvar je u tome što nakon što preuzmete navedene aplikacije, prevaranti ih mogu iskoristiti kako bi vidjelu vašu,povijest lokacije, Wi-fi aktivnost, koji Bluetooth uređaji su povezani s vašim telefonom i druge aplikacije koje koristite.

Aplikacije komuniciraju sa skrivenim oglasima u pozadini

Mogli biste zarađivati novac za prevarante jer te aplikacije komuniciraju sa skrivenim oglasima u pozadini. Tvrtke koje postavljaju ze oglase plaćaju hakerima za klikove koji dolaze s vašeg telefona.

Aplikacije i aktivnosti usporavaju vaš uređaj i troše vaše mobilne podatke i resurse.

Već ih je polovica tih alikacija uklonjena iz Trgovine Play, a druge su ažurirane kako bi se prilagodile Googleovim politikama.

Komando savjetuje da ih, ako ste ih preuzeli, odmah obrišete sa svog uređaja: L.POINT with L.PAY, Swipe Brick Breaker, Money Manager Expense & Budget, TMAP, GOM Player, Megabox, LIVE Score, Real-Time Score, Pikicast, Compass 9: Smart Compass, GOM Audio – Music, Sync lyrics, TV– All About Video, LOTTE WORLD Magicpass,Bounce Brick Breaker, Infinite Slice, SomNote – Beautiful note app, Korea Subway Info : Metroid, GOODTV, UBhind: Mobile Tracker Manager, Snake Ball Lover, Money Manager (Remove Ads), Inssaticon – Cute Emoticons, K, T map for KT, LGU+.

Način na koji možete izbrisati aplikaciju s Androida je da prstom malo dulje držite aplikaciju koju želite obrisati i zatim samo kliknete na opciju Deinstalirajte (Uninstall).

Još jedan način kako možete uklonit iaplikaciju je da odete u postavke na vašem mobitelu i izabere opciju Aplikacija i obavijesti (Apps & Notifications) te na popisu aplikacija pronađete onu koju želite izbrisati i kliknete na deinstalaciju.