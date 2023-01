Prvi pokušaj lansiranja satelita iz Velike Britanije propao je u ponedjeljak nešto prije ponoći kada je tvrtka Virgin Orbit, ovlaštena za lansiranje, izvijestila o "anomaliji" koja je spriječila raketu da dosegne orbitu.

Misija Start Me Up krenula je s piste u zračnoj luci Cornwall Newquay s Virginovom raketom LauncherOne nošenom pod krilom modificiranog Boeinga 747 i kasnije puštenom iznad Atlantskog oceana. No malo prije ponoći, predstavnik Virgin Orbita u prijenosu uživo objavio je da je raketa pretrpjela "anomaliju" zbog koje nije uspjela dosegnuti orbitu.

Raketa je trebala upaliti motor na 10.000 kilometara

"Čini se da imamo anomaliju koja nas je spriječila da dosegnemo orbitu. Procjenjujemo informacije", objavili su iz Virgin Orbita.

Raketa je trebala upaliti svoj motor na visini od oko 10 tisuća kilometara iznad Atlantika i odvesti u Zemljinu orbitu devet malih satelita, s različitim civilnim i obrambenim primjenama.

Britanska uprava za civilno zrakoplovstvo (CAA) ovlastila je tvrtku Virgin Orbit, u djelomičnom vlasništvu milijardera Richarda Bransona, za izvođenje prvog britanskog lansiranja u svemir.

Trebalo je to biti prvo lansiranje satelita iz Europe

Uzlijetanje Boinga 747 s raketom u Newquayu oko 22,15 sati promatrale su stotine ljudi, dok se iz zvučnika orila pjesma Start Me Up od Rolling Stonesa, po kojoj je misija nazvana. To je trebalo biti i prvi put da su sateliti lansirani iz Europe.

Ovaj neuspjeh zadaje dodatni udarac europskim svemirskim ambicijama nakon što je talijanska raketna misija Vega-C propala nakon polijetanja iz Francuske Gvajane krajem prosinca.