Čini se da je Vladimir Putin odustao od zauzimanja Kijeva te prešao na nešto realniju opciju kontrole istoka Ukrajine. Ruske trupe su pretrpjele velike gubitke pa su vojni stratezi u Kremlju odlučili da će se "specijalna vojna operacija" usredotočiti na "glavni cilj - oslobođenje Donbasa".

Iz ruskog ministarstva obrane priopćeno je da će se nakon završetka "prve faze" vojnih operacija njihove snage koncentrirati na regiju Donbas, koju djelomično drže proruski separatisti. Neki analitičari su procijenili kako bi taj potez doveo do smanjenja intenziteta ruske invazije, jer se glavnina ukrajinskih trupa kretala prema Kijevu, piše The Independent.

Preopterećena vojska

Vojni dužnosnici, pak, smatraju da je promjena ruskog plana priznanje da su njihove snage preopterećene i da će morati pauzirati napad na Kijev i druge gradove diljem Ukrajine.

"Jasno je da Rusija shvaća da ne može nastaviti svoje operacije na više osi istovremeno. Stoga mora koncentrirati svoje snage, posebno svoju logističku opskrbu i vatrenu moć, na ograničeniji broj pristupa", rekao je jedan američki vojni dužnosnik.

Bivši britanski veleposlanik u SAD-u, Lord Darroch vjeruje da Putin pokušava preinačiti svoje ciljeve, a jedan od njih je "denacificiranje" vlade u Kijevu. “Mislim da on prvo pokušava iznijeti svoju verziju događaja. To je prilično klimava priča, ali on pokušava stvoriti narativ u nadi da će ga ruski narod 'kupiti' i prikriti koliko je loše prošlo. Nisu pokrenuli invaziju s više fronta prije mjesec dana da bi sada rekli da se zapravo radi samo o Luhansku i Donjecku”, rekao je Lord Darroch za BBC Newsnight.

Njegove riječi potvrđuju i obavještajna izvješća britanskog ministarstva obrane, koja sugeriraju da Ukrajinci polako potiskuju ruske postrojbe dalje od Kijeva. “Ukrajinski protunapadi i ruske snage koje su se povukle na prekomjerno proširene linije opskrbe, omogućili su Ukrajini da ponovno zauzme gradove i obrambene položaje do 35 kilometara istočno od Kijeva”, navodi se u izvješćima.

Lobiranje za Ukrajinu

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij tvrdi da je u mjesec dana ratovanja ubijeno više od 16.000 ruskih vojnika. NATO je procijenio kako je Rusija izgubila između sedam i 15 tisuća vojnika, što je ekvivalent broju poginulih vojnika u desetogodišnjem ratu u Afganistanu. Jedan zapadni dužnosnik je procijenio kako od 120 bojnih skupina, njih barem 20 više nije "borbeno učinkovito".

S druge strane, britanski premijer Boris Johnson razgovarao je s kineskim predsjednikom Xijem Jinpingom u pokušaju da pritisne Peking da ne pruži pomoć Moskvi. Do telefonskog razgovora u kojem su razgovarali o "nizu pitanja od zajedničkog interesa", pa i o ratu u Ukrajini, došlo je nakon što je NATO pozvao Kinu da se suzdrži od bilo kakvih pokušaja da pomogne ruskoj vojsci ili državi u izbjegavanju sankcija.

Iz Mariupolja, pak, stižu informacije kako je najmanje 300 civila poginulo u granatiranju kazališta koje je služilo kao sklonište. To bi moglo potaknuti ukrajinske vlasti da ponovno izvrše pritisak na Zapad kako bi pojačao podršku njihovoj vojsci.

Situaciju u Ukrajini uživo možete pratiti OVDJE.