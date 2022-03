Rusija je obznanila da planira svoje vojne aktivnosti preusmjeriti prema istoku Ukrajine. Velika je to promjena u ratnim planovima i nastojanjima da na brzinu zauzme Kijev i druge dijelove zemlje, uzrokovana teškim gubicima i snažnim otporom ukrajinskih snaga.

"Naše snage i resursi će se usredotočiti na primarni cilj: potpuno oslobođenje Donbasa", poručio je Sergej Rudskoj, načelnik Glavnog operativnog odjela ruskog Glavnog stožera, pojašnjavajući promjenu ratnog plana.

Rusija je u prvim danima invazije na Ukrajinu požurila zauzeti Kijev. No, zračni napadi na ukrajinsku prijestolnicu su posustali, baš kao i ofenziva na Harkiv, drugi grad po veličini koji je udaljen svega pedesetak kilometara od ruske granice. Borbe se vode i na jugu zemlje, jer su ruske snage s Krima krenule prema sjeveru i istoku, gdje se vode žestoke bitke, piše The Wall Street Journal.

Teškom artiljerijom granatiran je Mariupolj u kojemu je ostalo još mnogo civilnog stanovništva, no ruske snage ondje nisu preuzele kontrolu, već su se upustile u ulične borbe. Ukrajinci su potjerali agresora dalje od Mikolajiva te ustraju u obrani Kijeva. U Hersonu, jedinom glavnom gradu neke regije kojeg su ruske postrojbe okupirale, domaće snage polako vraćaju kontrolu, što je potvrdio i neimenovani visoki američki vojni dužnosnik.

Ključan je Donbas

Sjedinjene Države pozorno prate promjenu u ruskoj paradigmi. Obrambeni dužnosnici tvrde da je prebacivanje fokusa na Donbas zapravo pokušaj osiguravanja i širenja jednog od svojih uporišta unutar Ukrajine. Vjeruju kako Rusija nastoji osigurati kontrolu nad tom regijom prije nastavka pregovora, odnosno prije početka rasprave o okončanju borbenog djelovanja.

Dijelovi Donbasa, odnosno Donjecke i Luhanske oblasti su godinama pod kontrolom proruskih separatista. No, oni su sad iskazali veće teritorijalne aspiracije, u čemu bi im trebala pomoći ruska vojska. Kako bi postigli dio svojih ciljeva na istoku Ukrajine, Rusima je važno zauzeti lučki grad Mariupolj koji je gotovo razoren višetjednim bombardiranjima. Time bi dobili kopneni most od krajnjeg istoka zemlje, koji je pod kontrolom separatista, do Krima kojeg je Rusija anektirala 2014. U gradu su još deseci tisuća civila koji su u skloništima bez hrane, vode, struje i grijanja.

"Rusija je očito imala ambicioznije ciljeve, ali mislim da su iscrpljenost i otpor veći od očekivanog učinili malo vjerojatnim da bi ruske snage mogle zauzeti ili opkoliti Kijev ili Odesu. Čini se da je Rusija snizila svoje ciljeve", rekao je Rob Lee, umirovljeni marinac i viši suradnik u Foreign Policy Research Institutu.

Bidenova podrška

Američki predsjednik Joe Biden doputovao je u Poljsku, davši jasni znak podrške Ukrajini, ne samo deklarativno, već i novčano, ali i u visokoj vojnoj tehnologiji. Dan nakon summita NATO-a na kojem je odlučeno kako će na istočne granice saveza biti upućeno 40.000 vojnika, Biden se susreo s američkim postrojbama u Poljskoj, ali i s predsjednikom Andrzejem Dudom.

U hangaru zračne luke Rzeszow-Jasionka, gdje se nalaze američke snage, ali i protuzračno naoružanje koje će biti upućeno u Ukrajinu, Biden se osvrnuo na humanitarne posljedice rata, u kojem je dosad iz Ukrajine izbjeglo više od 3,7 milijuna ljudi te obećao čvrstu i konkretnu pomoć Ukrajini.

Ogromni ruski gubici

To bi moglo značiti još i veće gubitke ruskih postrojbi. Moskva je izvijestila o 1351 poginulom i 3825 ranjenih vojnika, dok američka administracija govori o oko 7000 poginulih Rusa. NATO u svojim procjenama ide korak dalje, pa navodi kako je u ratu poginulo između sedam i 15 tisuća ruskih vojnika. Ukupan broj poginulih, ranjenih, nestalih ili zarobljenih ruskih vojnika se prema procjenama Saveza kreće na oko 40.000 Ukrajinci pak tvrde da su ubili 16.000 ruskih vojnika, među kojima i sedam generala.

NATO-ova procjena o broju ubijenih ruskih vojnika premašuje ukupan broj ubijenih Amerikanaca u ratovima u Iraku i Afganistanu. Razmjeri ruskih gubitaka potaknuli su zabrinutost Zapada zbog moguće upotrebe kemijskog oružja. Biden je nakon summita NATO-a u Bruxellesu poručio kako će zajedno sa saveznicima odgovoriti na svaki pokušaj ratovanja kemijskim oružjem.

