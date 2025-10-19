Žena ostala zarobljena pod autom nakon nesreće: 11 prolaznika učinilo je 'nemoguće'

Žena (34) je prelazila cestu gurajući kolica u kojima je bila njezina beba u Stuttgartu u trenutku kada ju je udario automobil. Žena je ostala zarobljena pod automobilom. Prolaznici su priskočili u pomoć. Njih 11 podiglo je automobil i izvuklo ženu. Dijete je prošlo s lakšim ozljedama u nesreći jer su se kolica prevrnula u nesreći, piše Fenix.

Prema navodima policije, 23-godišnja vozačica skretala je ulijevo i pritom udarila 34-godišnju pješakinju, koja je prelazila cestu s djetetom u kolicima.

Žena je završila zarobljena ispod automobila, dok su se kolica prevrnula, a dijete ispalo.

Majka je, prema izvještaju policije, u zadnji trenutak gurnula kolica s djetetom u stranu kako bi ga zaštitila.

'Bili smo na kraju snaga'

"Potrčali smo prema nesreći i čuli ženu kako ispod auta vrišti od bolova i doziva svoje dijete. Znali smo da moramo odmah reagirati,“ rekao je Mehmet Akpinar, zaposlenik obližnjeg kioska brze hrane. On i njegov kolega, zajedno s još devet prolaznika, podigli su automobil i oslobodili ženu.

"Već smo bili na kraju snage, ali u tom trenutku je uspjelo,“ rekao je Akpinar.

Žrtva se kasnije prisjetila dramatičnih trenutaka:

"Bilo je strašno, taj osjećaj teškog tereta na meni. Onda je netko pružio ruku, uhvatio me i povukao. Pomogla sam nogama koliko sam mogla. Kad sam se napokon izvukla, suze su same krenule", ispričala je žena.

Hitna pomoć zbrinula je teško ozlijeđenu ženu i prevezla je u bolnicu.

Prema izvještajima, zadobila je puknuće jetre, dva napuknuta rebra i više ogrebotina.

Dijete je lakše ozlijeđeno, a i jedan prolaznik, koji je pomogao u podizanju automobila, prevezen je u bolnicu na pretrage.

"Imala sam sreće i divne ljude oko sebe. Ne mogu im dovoljno zahvaliti", rekla je 34-godišnjakinja nakon nesreće.

