Srbijanska policija je nakon opsežne potrage u okolini Kragujevca u petak ujutro uhitila U. B. (21), osumnjičenog da je tijekom noći vatrenim oružjem u tri sela kod Mladenovca usmrtio osmero osoba i ranio 14, priopćio je MUP Srbije.

Prema neslužbenim saznanjima, osumnjičeni je uhićen na području sela Grošnica kod Kragujevca. Pretpostavlja se da je imao i suučesnike, ali za sada nema službenih potvrda. Uhićeni mladić pucao je iz automatskog oružja na mještane nekoliko sela u općini Mladenovac.

U potrazi za napadačem koji je u selima Dubona, Malo Orašje i Šepšin kasno sinoć rafalima iz vatrenog oružja usmrtio osmero osoba, a ranio 14, sudjelovalo je oko 600 policajaca i pripadnika specijalnih jedinica.

Uroš B. je prvo sinoć u Duboni pucao iz automatske puške, a napad je nastavio u selima Malo Orašje i Šepšin. Među ubijenima je jedan policajac, koji u trenutku napada nije bio na dužnosti, i njegova sestra. Najmlađa žrtva ima 15 godina, doznaju beogradski mediji.

Imidž 'žestokog momka'

Prema pisanju Blica, Uroš se na društvenim mrežama hvalio imidžom "žestokog momka", idol mu je bio osuđeni kriminalac Kristijan Golubović, a njegov najbolji prijatelj je bivši "zadrugar" N. Đ., poznat po sudjelovanju u realityju.

Na Instagramu su Uroš i on objavljivali zajedničke fotografije, a prije samo šest dana Uroš se s njim hvalio snimcima divljačke vožnje po gradu.

N. Đ. je na Instagramu objavio i snimak Uroša kako se kupa u ledenom jezeru i govori da je on "mali Kristijan Golubović". "Šta je ovo? Mali Kristijan, a? Mali Kristijan?", kaže Uroš na snimci, trljajući snijeg na prsa i praveći se kao da je opaka faca.

Urošev nalog na Instagramu je ugašen nedugo poslije masakra, ali su u međuvremenu anonimne osobe otvorile novi račun na njegovo ime gdje su rano jutros, usred potrage za Blažićem, objavljene poruke "Na keca prangijam" i "Rokaću ih sve do kraja".

"On je nenormalan, kao i njegova obitelj. Jednom ga je zaustavila policija, on je izašao iz auta i napao policajca. Znam da je jednom uhićen i zbog streljiva. On je volio splavove, idol mu je bio Kristijan Golubović. Vozio je motor, upadne u selo i vozi 200 kilometra na sat. Tako smo ga jedino viđali", pričaju poznanici ubojice.

'Teroristički akt'

Ministar unutarnjih poslova Bratislav Gašić napad je okarakterizirao kao "teroristički akt". Ranjeni su prevezeni u Urgentni centar Kliničkog centra u Beogradu, Kliničko-bolnički centar "Dragiša Mišović" i Opću bolnicu u Smederevu, javljaju agencije.

Beogradski mediji izvijestili su oko ponoći kako je u četvrtak navečer u pucnjavi kod Mladenovca, četrdesetak kilometara od Beograda, ubijeno osmero, a ranjeno 13 ljudi, navodeći da se prema neslužbenim saznanjima strahuje kako bi broj žrtava mogao biti i veći.

Prema prvim informacijama objavljenim oko ponoći, mediji su javljali da su ubijene dvije osobe - jedan policajac i njegova sestra u selu Dubona, a ranjeno je sedmero, među kojima i djeca. Naknadno je javljeno da je i treća osoba podlegla ozljedama, a da je ranjeno jedanaestero.

Prema naknadnim informacijama iz tamošnjih medija, ubijeno je osmero osoba. Naoružani napadač je, navodno, ispalio rafale iz automobila u pokretu. Na teren su odmah upućene snage žandarmerije.

Portal "Večernjih novosti", koji je neprekidno uživo prenosio nove informacije o zločinu, javio je noćas da je ranjeno 13 osoba, od kojih je sedmero u kritičnom stanju. Taj portal zločin je nazvao "terorističkim aktom". Radiotelevizija Srbije javila je pak da je osmero osoba ubijeno, a desetero ranjeno.

Riječ je o drugom masovnom ubojstvu u Srbiji u samo dva dana, nakon što je u srijedu trinaestogodišnjak u beogradskoj školi ubio osmero školskih kolega i zaštitara, a ranio još šestero učenika i nastavnicu.

Mladenovac je i prije 10 godina bio poprište masovnog ubojstva kada je, u selu Velika Ivanča, 9. travnja 2013. Ljubiša Bogdanović (60) iz vatrenog oružja ubio 13 susjeda - šestero muškaraca, šest žena i jednu bebu.