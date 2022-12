Društvenim mrežama kruži snimka ruskog predsjednika Vladimira Putina koji je snimljen nakon dodjele nagrada vojnim licima u Kremlju kako uz čašu šampanjca obećaje da će nastaviti s napadima na ukrajinsku energetsku infrastrukturu iako milijuni ljudi zbog toga pate bez struje i vode.

Naime, lagano pripit, Putin je je objasnio da mora nastaviti s napadima jer "su Ukrajinci započeli rat napadom na Krimski most".

"Sve gluposti, sve te lažne vijesti i dezinformacije ne smiju nas odvratiti od misije da ispunimo dužnost prema našim ljudima. Ne morate biti posebno educirani da shvatite što se zapravo događa. Raketiramo Ukrajinu, no tko je sve započeo, tko je napao Krimski most i nuklearnu elektranu u Kursku? Tko je obustavio dotok vode milijunu ljudi u Donjecku? To je čisti genocid, a nitko o tome ne govori. Ali kada mi odgovorimo na takve činove, cijeli svemir priča samo o nama. No to nas neće zaustaviti da ostvarimo naše vojne ciljeve", rekao je Vladimir Putin.

Moskva kaže da je cilj sigurnosne zone u nuklearki zaustaviti ukrajinsko granatiranje

Rusko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je u četvrtak da je glavni cilj predložene sigurnosne zone oko nuklearne elektrane Zaporižja u južnoj Ukrajini "zaustaviti ukrajinsko granatiranje" tog objekta, dok Kijev poručuje da Moskva na tom mjestu skladišti sofisticirano oružje.

Moskva i Kijev međusobno se optužuju za granatiranje elektrane i djelovanje koje bi moglo proizvesti nuklearnu nesreću u najvećoj europskoj nuklearnoj elektrani. Elektrana je izložena opetovanom granatiranju otkako ju je Rusija zauzela nedugo nakon što je pokrenula svoju invaziju u veljači.

Zbog toga je Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA), koja je tijelo UN-a, pozvala na demilitarizaciju prostora oko elektrane. Rusija je mjesecima odbijala takav prijedlog, no čini se da se od tada zagrijala za inicijativu.

Međutim, zaraćene strane nisu uspjele dogovoriti detalje o tome kako bi potencijalna sigurna zona mogla izgledati. IAEA se nada da će sporazum biti uspostavljen do kraja godine.

Skladište oružja?

Ukrajina tvrdi da ruske snage koriste elektranu kao skladište oružja, što je optužba koju je ponovila u četvrtak ukrajinska državna tvrtka za nuklearnu energiju Energoatom.

Ta je tvrtka u priopćenju navela da je Rusija postavila više bacača raketa blizu elektrane te da ih planira koristiti protiv ukrajinskih položaja i mostova na zapadnoj strani rijeke Dnipro. Reuters nije uspio neovisno verificirati te navode.

Rusija je zauzela elektranu u prvim danima rata, ali njome upravlja ukrajinsko osoblje. Putin je u listopadu izdao dekret kojim se postrojenje i svi ukrajinski zaposlenici premještaju iz Energoatoma u podružnicu ruske državne nuklearne energetske korporacije Rosatom. Kijev ističe da je riječ o krađi.