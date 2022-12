287. je dan ruske invazije na Ukrajinu

Ukrajinci su oborili 17 ruskih dronova

Bjelorusija premješta vojnu opremu

Pronađena tijela 49 ukrajinskih vojnika

NATO: 'Rusi se pregrupiraju'

TIJEK DOGAĐANJA:

Putin: Rusija će braniti svoje interese svim sredstvima

15:55 - Ruski predsjednik Vladimir Putin u srijedu je rekao da će se Rusija boriti za obranu svojih interesa, koristeći pritom sva raspoloživa sredstva. Govorio je na godišnjoj sjednici ruskoga Vijeća za ljudska prava koja se održala putem video konferencije.

U obraćanju sudionicima sjednice požalio se da zapadne organizacije za ljudska prava na Rusiju gledaju kao na "zemlju drugog reda koja uopće nema pravo postojati".

"To je ono s čim mi imamo posla. A možemo odgovoriti samo na jedan način - dosljednom borbom za svoje nacionalne interese. Upravo to ćemo učiniti i neka nitko ne računa ni na što drugo", rekao je Putin. "Da, mi ćemo to napraviti raznim načinima i sredstvima, prije svega ćemo se, naravno, fokusirati na miran način, no ne preostane li nam ništa drugo, branit ćemo se svim sredstvima koja su nam na raspolaganju", poručio je ruski predsjednik.

U svom je javnom istupu odgovarao na komentar člana Vijeća za ljudska prava koji je rekao da ukrajinske snage granatiraju stambena područja regije Doneck pod ruskom kontrolom.

Ukrajina je u dosadašnjih deset mjeseci rata pretrpjela teške civilne žrtve, no Rusija uporno negira da je pucala na civile. Putin je također kazao da će se njegova vojska vjerojatno dugo boriti u Ukrajini, ali i da ne vidi razloga za mobilizaciju dodatnih vojnika u ovom trenutku.

"Što se tiče posebne vojne operacije, to, naravno, može biti dugi proces", kazao je. No trenutno nema potrebe za drugim krugom mobilizacije nakon poziva 300.000 rezervista u rujnu i listopadu. Od tog broja, trenutno ih je 150.000 raspoređeno u Ukrajini.

Putin sprema odgovor na ograničenje cijena nafte

14.25 - Rusija bi na odluku G7 i EU o ograničenju cijene ruske nafte mogla odgovoriti zabranom prodaje ili najvišim dopuštenim popustom, izvijestio je ruski poslovni dnevnik Vedomosti.

Skupina sedam najrazvijenijih zemalja svijeta, EU i Australija ograničili su od ponedjeljka cijenu ruske nafte na 60 dolara po barelu, zaprijetivši sankcijama osiguravateljima i prijevoznicima koji budu pružali usluge za skuplje pošiljke. Kremlj i ruska vlada razmatraju tri moguća odgovora, uključujući zabranu prodaje nafte svim zemljama koje su poduprle cjenovni limit, izvijestio je list Vedomosti, pozivajući se na dva izvora bliska vladi.

Zabranjena bi bila izravna i prodaja preko posrednika, navodi list. Druga opcija predviđa zabranu izvoza uglavljenog ugovorima koji uključuju cjenovni limit, i to za sve zemlje-odredišta. Prema trećoj opciji, izvoz ruske nafte marke Urals bio bi dozvoljen samo uz propisani maksimalni popust na međunarodne referentne cijene, izvijestio je dnevnik.

Potpredsjednik ruske vlade Aleksandar Novak rekao je u utorak da će nove uredbe o izvozu stupiti na snagu do kraja godine. Prethodno je izjavio da bi Rusija mogla smanjiti proizvodnju nafte, ali ne puno. Bloomberg je izvijestio da Rusija razmatra i određivanje najniže dopuštene cijene nafte u međunarodnoj prodaji, navodi Reuters.

UN: Ruske snage ubile najmanje 441. civila

13.55 - Ruske snage su prvih mjeseci invazije na Ukrajinu ubile najmanje 441. civila, priopćio je u srijedu Ured za ljudska prava Ujedinjenih naroda (OHCHR), dokumentirajući pogubljenja po kratkom postupku i napade u nekoliko desetaka gradova u tri regije.

Stvarni broj žrtava u regijama Kijev, Černihiv i Sumi vjerojatno je mnogo viši, priopćio je OHCHR u izvješću koje se bavi razdobljem od početka invazije 24. veljače do početka travnja, kada su se ruske snage povukle s tih područja. "Ruske oružane snage koje su kontrolirale područja počinile su ta djela, što je dovelo do smrti 441 civila (341 muškarca, 72 žene, 20 dječaka i 8 djevojčica)", stoji u izvješću.

Preko promatračke misije UN-a OHCHR je prikupio dokaze iz 102 grada i sela. Moskva opetovano niječe da je ciljala civile u onome što naziva "specijalnom vojnom operacijom". Od početka rata do 4. prosinca OHCHR je registrirao 6702 poginula civila, što je podatak koji uključuje sve strane.

NATO: Rusija mijenja taktiku

13.46 - Rusija za vrijeme zime nastoji zamrznuti borbe u Ukrajini kako bi pregrupirala, obnovila i ojačala svoje trupe za novi napad na proljeće, izjavio je u srijedu šef NATO-a Jens Stoltenberg.

"Vidimo da u ovom trenutku Rusija pokušava nametnuti neku vrstu zamrzavanja sukoba, barem nakratko, kako bi se mogla pregrupirati i oporaviti te zatim pokušati pokrenuti još veću ofenzivu idućeg proljeća", kazao je Stoltenberg u sklopu događaja koji je organizirao britanski dnevni list Financial Times.

Glavni tajnik Atlantskog saveza je rekao da članice NATO-a nastavljaju s opskrbom Ukrajine oružjem i s potporom toj zemlji koja je "bez presedana", unatoč bojazni od mogućeg iscrpljivanja zaliha zapadnih zemalja. "Slanje novog oružja jednako je važno kao i jamstvo da su sustavi ili oružje koje smo već isporučili doista operativni ili učinkovito rade", rekao je Stoltenberg. "Potrebna im je znatna količina streljiva, rezervnih dijelova i dijelova za održavanje", rekao je.

Ukrajinsku djecu 'vode u Čečeniju na patriotsko obrazovanje'

12.52 - Ukrajinski dužnosnik ustvrdio je da se djeca u regiji Luhansk otimaju i odvode u rusku republiku Čečeniju. Serhij Haidai, načelnik luganske vojne uprave, rekao je da se djeca "masovno" odvode na "domoljubni odgoj".

Dodao je kako je već bilo više od 100 sličnih slučajeva deportiranja tinejdžera na ruski teritorij. Ranije je ukrajinski Centar nacionalnog otpora tvrdio da je 15.000 djece prošlo detaljne medicinske preglede od strane proruskih vlasti u Lugansku.

Rečeno je da su vlasti tada utvrdile da 70 posto te djece treba "posebnu medicinsku skrb", te se navodi da se to koristi za "zataškavanje" deportacije djece.

Ukrajina: 'Dosad je poginulo više od 92.000 vojnika'

12.01 - Ukrajina je ustvrdila da je dosad u ratu poginulo više od 92.000 ruskih vojnika. Ministarstvo obrane priopćilo je da je od 24. veljače do 7. prosinca poginulo 92.740 ruskih vojnika.

Dodaje se da je uništeno 2935 neprijateljskih tenkova i 5909 borbenih oklopnih vozila.

Plenković bez popusta prema Rusima

11.46 - Teritorijalni ustupci Rusiji nakon što je ona izvršila agresiju na Ukrajinu značili bi poništenje međunarodnog prava, rekao je premijer Andrej Plenković u razgovoru za Al Jazeeru.

Premijer je s katarskom televizijom razgovarao uoči hrvatske pobjede na Svjetskom prvenstvu protiv Japana, a dvadesetak minuta dug intervju objavljen je dan kasnije.

Na pitanje kako vidi kraj rata u Ukrajini, Plenković je rekao da će „prije ili kasnije“ doći do mirovne konferencije i pregovora, no da je ključno osloboditi trenutno okupirani teritorij.

Dva uvjeta za prekid rata

11.23 - Ministar vanjskih poslova Ukrajine Dmitro Kuleba rekao je da će imati dva uvjeta za kraj rata: da Rusija odustane od svojih planova invazije i da povuče svoje trupe s ukrajinskog tla.

Za indijski informativni kanal NDTV rekao je: "Da bi se okončao rat u Ukrajini, moraju se učiniti dvije stvari - mišljenje u Kremlju se mora promijeniti, a sile poput Indije mogu pomoći u tome. Moskva mora odustati od svojih ratnih planova i prebaciti se s ratnohuškačkog na miroljubiv način razmišljanja. Drugo, Rusija mora povući svoje snage s cijelog teritorija Ukrajine."

Projektili padali na Bahmut

10.33 - Ukrajinsko Ministarstvo obrane jutros je podijelilo video projektila koji su tijekom noći bombardirali grad Bahmut koji je postao "epicentar" borbi u Ukrajini, dok Putinovi vojnici očajnički pokušavaju napredovati.

Putin se sastao sa sigurnosnim dužnosnicima

10.30 - Ruski predsjednik Vladimir Putin sastao se s najvišim sigurnosnim dužnosnicima zbog izvješća o novim udarima na Rusiju. Sastanak je uslijedio nakon što je Rusija izvijestila o eksploziji u spremniku nafte u blizini Kurska i eksploziji u velikom vojnom skladištu goriva u regiji Brjansk. Kremlj je rekao da je Putin sazvao sastanak sa svojim Vijećem sigurnosti kako bi se raspravljalo o "unutrašnjoj sigurnosti" države. Dmitrij Peskov, Putinov glasnogovornik, rekao je da vlasti poduzimaju "nužne" mjere kako bi zaštitile zemlju od napada. Ukrajina nije preuzela odgovornost ni za jedan od napada, prenosi The Sun.

Britanija: 'Rusija počela širiti obrambene položaje'

9.55 - Ruske snage počele su "proširivati obrambene položaje duž svoje međunarodne granice s Ukrajinom" tvrdi Ministarstvo obrane Ujedinjenog Kraljevstva.

Ukrajina pronašla tijela 49 vojnika

9.35 - U Ukrajinu je vraćeno još 49 tijela vojnika, priopćilo je Ministarstvo za reintegraciju privremeno okupiranih teritorija. Dodaje se da je već pronađeno 827 tijela vojnika otkako je počeo s radom Ured povjerenika za osobe nestale u posebnim okolnostima.

"Trenutno, zajedno s agencijama za provođenje zakona, činimo sve što je moguće da vratimo tijela branitelja", rekao je Oleh Kotenko, koji je zadužen za operaciju.

"Stalno se radi na otkrivanju lokacija na kojima se vjerojatno nalaze poginuli borci. Ukrajina pregovara s Rusijom o razmjeni tijela vojnika. U sklopu operacije razmjene, u listopadu su u Ukrajinu vraćena 62 tijela.", dodao je.

Vijetnam se ne želi više oslanjati na rusko oružje

9.06 - Desetljećima je ta zemlja jugoistočne Azije bila jedan od najvećih kupaca ruskog oružja. To je jedan od 20 najvećih svjetskih kupaca oružja zbog povremenih napetosti s Kinom, ali nastoji prekinuti svoje oslanjanje na Moskvu u pogledu zaliha.

Vijetnam se umjesto toga nada da će postati samodostatniji i dobiti naprednu opremu koju Rusija ne može osigurati. Također je suočena sa pritiskom Zapada da smanji kupnju oružja iz Moskve zbog rata u Ukrajini.

Zemlja se okreće dobavljačima iz Europe, istočne Azije, Indije, Izraela i Sjedinjenih Država, prema diplomatima, dužnosnicima i analitičarima.

Zelenskij se susreo s vojnicima na istočnoj fronti

9.01 - Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij jučer se sastao s vojnicima na prvoj liniji u Donbasu kako bi obilježio Dan oružanih snaga Ukrajine. Fotografije dostavljene iz ureda predsjednika pokazuju kako se Zelenskji rukuje s vojnicima dok im zahvaljuje na njihovoj otpornosti i snazi.

Ukrajina: Oboreno 17 ruskih dronova

8.55 - Tijekom posljednja 24 sata Oružane snage Ukrajine oborile su 17 ruskih bespilotnih letjelica, posebno 14 iranskih Shahed-136. izvijestio je Glavni stožer Oružanih snaga Ukrajine na Facebooku

“Naši branitelji su u posljednja 24 sata oborili 14 bespilotnih letjelica tipa Shahed-136, 1 bespilotnu letjelicu (UAV) Orlan, kao i još 2 bespilotne letjelice čiji se tip provjerava", napisali su.

Poljska se priprema za postavljanje sustava protuzračne obrane

8.24 - Njemačka je ponudila sustav protuzračne obrane Patriot Poljskoj prije nekoliko tjedana nakon što se zalutali projektil srušio i ubio dvoje ljudi blizu ukrajinske granice. Varšava je isprva odbila ponudu, rekavši da bi je bilo najbolje poslati Ukrajini.

Nakon određenog razmišljanja, Njemačka je odbila postaviti sustav u Ukrajinu, tako da će Poljska sada prihvatiti početnu ponudu. Poljski ministar obrane Mariusz Blaszczak rekao je na Twitteru: "Nakon razgovora s njemačkim ministarstvom obrane, bio sam razočaran što sam prihvatio odluku o odbijanju potpore Ukrajine. Raspoređivanje Patriota u zapadnoj Ukrajini povećalo bi sigurnost Poljaka i Ukrajinaca. Dakle, nastavljamo s radnim aranžmanima za postavljanje lansera u Poljsku i njihovo povezivanje s našim zapovjednim sustavom."

Njemačka je prethodno rekla da je sustav protuzračne obrane namijenjen za korištenje na teritoriju NATO-a.

Šest mrtvih u Donjecku, dok je Rusija ispalila 226 granata na drugo područje

8.20 - Ruske snage nastavile su s granatiranjem gradova i sela u istočnoj, sjeveroistočnoj i južnoj Ukrajini. Šest ljudi je poginulo u Donjecku nakon što je bio izložen raketnoj i topničkoj vatri, prema gradonačelniku Alekseju Kulemzinu, postavljenom na rusku dužnost.

Jedna stanarka, Irina, rekla je novinarima "pogledajte što su učinili" dok je pokazivala prema stambenoj zgradi u kojoj je njezin stan uništen. "Tamo žive ljudi. Ljudi! Gdje pucate? Idite u polja i borite se međusobno tamo, a ne ovdje. Koliko ljudi već umire?" rekla je.

U regiji Sumi, na granici s Rusijom, u granatiranju je ranjeno nekoliko ljudi. Guverner regije Dmitro Živitski rekao je da su ruske snage jučer ispalile 226 granata na sedam naselja.

'Rusi iznose nevjerojatne teorije'

8.15 - Ruske oblasti Belgorod i Kursk najavile su formiranje postrojbi teritorijalne obrane, objavio je Institut za proučavanje rata (ISW) u svom najnovijem izvješću, izlažući mnoge civile izgledima sveopćeg rata "pod apsurdnom premisom prijetnje Ukrajine za pogranična područja Rusije".

Američki think tank je ranije izvijestio da su propagandisti Kremlja počeli iznositi slične nevjerojatne teorije o ukrajinskoj kopnenoj prijetnji ruskom teritoriju. Moskovski dužnosnici čak su po cijelom gradu oblijepili oglase za specijalnu vojnu operaciju, koju je ISW prije primijetio samo u udaljenim gradovima i naseljima tijekom ljeta 2022. usred ruskih kampanja regrutiranja dobrovoljaca.

“Ovi uvjeti informiranja vjerojatno nisu dovoljni da uvjere rusko stanovništvo u cjelini u nužnost dodatne mobilizacije s obzirom na nedovoljan odaziv na napore oglašavanja regrutiranja volontera tijekom ljeta”, utvrdio je ISW.

SAD: 'Ne potičemo napade na Rusiju'

8.01 - Američka vlada ne potiče kijevske trupe da napadnu teritorij Rusije, ali će nastaviti pružati Ukrajini vojnu pomoć potrebnu za obranu, rekao je američki državni tajnik Antony Blinken novinarima nakon američko-australskih pregovora u utorak u Washingtonu.

Po njegovim riječima, Washington "nije poticao niti omogućavao Ukrajincima da udare unutar Rusije".

Međutim, dodao je da su Sjedinjene Države i njihovi saveznici odlučni osigurati vladi u Kijevu "opremu koja im je potrebna da se obrane, da obrane svoj teritorij, da obrane svoju slobodu".

Ukrajinci oborili 8 ruskih dronova

7.21 - Ukrajinska protuzračna obrana oborila je svih 8 ruskih dronova u Dnjepropetrovskoj oblasti. Ruske snage napale su zajednice Marhanetska i Nikopolska najmanje sedam puta koristeći višecevne raketne bacače Uragan i teško topništvo, izvijestio je regionalni guverner Valentin Reznichenko.

Bjelorusija planira premjestiti vojnu opremu

7.18 - Bjelorusija planira premjestiti vojnu opremu i snage kako bi provjerila svoj odgovor na terorizam, izvijestila je državna novinska agencija BelTA. Dodaju da će se za vježbe koristiti imitacija oružja. Ukrajina je mjesecima izražavala strah da bi Bjelorusija i Rusija mogle planirati zajednički upad preko ukrajinske sjeverne granice, iako je Bjelorusija rekla da neće ući u rat.

Picula: Hrvatska bi trebala obučavati ukrajinske vojnike

7.00 - Nema razloga da Hrvatska ne sudjeluje u misiji Europske unije za vojnu pomoć za potporu Ukrajini, kazao je Hini hrvatski europarlamentarac Tonino Picula koji je nedavno posjetio Kijev, ali je vlada lošim komuniciranjem to pitanje učinila nepopularnim i pretvorila u točku prijepora. "To bi bila očekivana nadogradnja politike podrške Ukrajini. Smatram da je to posve opravdano i nema nijednog razloga da Hrvatska od toga apstinira“, kaže Picula,

Eurozastupnik SDP-a smatra kako je „indikativno da su hrvatski građani bili anketirani na gotovo istu temu pred mjesec dana i bili su skloni takvoj vrsti podrške Ukrajini“, što upućuje na to da vlada „očito griješi u nedostatku komunikacije“. Picula smatra da jedna vrsta otpora hrvatske javnosti tom projektu proizlazi iz percepcije same vlade, "odnosno ljudi koji su predložili hrvatsko sudjelovanje u tom programu“, aludirajući očito na premijera i ministre vanjskih poslova i obrane.