Prijeti nezapamćeni kaos: Europa se priprema za najgore poplave zadnjih desetljeća

Središnja Europa priprema se u četvrtak za najgore poplave zadnjih desetljeća zbog prolaska ciklona Borisa što će očekuje ovaj vikend. Po češkim i poljskim meteorolozima, u nekim područjima njihovih zemalja moglo bi pasti do 400 litara kiše po metru četvornom u iduća četiri dana, a u Austriji i Slovačkoj oko 200 litara. Kulturne manifestacije predviđene za ovaj vikend otkazane su u te četiri zemlje zbog najavljenog prolaska ciklona. Retencije za prihvat vode, ponajprije u blizini brana, ispražnjene su kako bi mogle primiti toliku vodu. U Poljskoj su oglašeni meteoalarmi za jug zemlje, prije svega gradove na Odri kao što su Wroclaw i Opole. 'Postoji realan rizik od lokalnih poplava u petak i nedjelju', upozorili su poljski meteorolozi. Gradovi u Moravskoj podigli su barijere protiv poplava i pripremili vreće s pijeskom u očekivanju oluje koju će pratiti vjetrovi brzine do 100 kilometara na sat. Deseci kulturnih manifestacija u regiji otkazani su uključujući godišnji festival vina u Znojmu koji privlači desetke tisuća posjetitelja. Otkazan je i rimski festival u Carnuntumu u Austriji. Po austrijskoj televiziji ORF, vodostaj Dunava mogao bi narasti do razina koje nisu viđene pet do deset godina. (Hina)