Sjećate se ove leteće cipele? Za nju su nudili brutalne milijune, vlasnik otkrio svoju sudbinu

Prošlo je točno 17 godina kada je na današnji dan na konferenciji za novinare Montazer al-Zaidi, novinar televizije al-Bagdadia bacio cipelu na tadašnjeg američkog predsjednika Georgea Busha i vrijeđao ga. Iračke službe sigurnosti odmah su ga uhitile, a stanovnici Iraka slavili su ga tada kao heroja i prosvjedima tražili njegovo oslobađanje.

Bush je reagirao instinktivno i sagnuo se dok je cipele proletjela pored njegove glave. Novinar je uzvikivao dok je bacao cipelu:

"Ovo je od udovica, siročadi i onih koji su ubijeni u Iraku. Ovo je oproštajni poljubac od iračkog naroda, pseto!"

Bush je prije tadašnje press konferencije bio održao sastanak sa iračkim premijerom Nourijem al-Malikijem kako bi dogovorili uvjete povlačenja stranih vojnika. Pet godina prije toga Amerikanci su vojnom intervencijom svrgnuli s vlasti Saddama Husseina.

Mislio je da će umrijeti

Al-Zaidi je godinama kasnije kazao kako je očekivao da će umrijeti nakon onoga što je napravio.

"Prvo, ovo je sve unaprijed planirano. Pridržavao sam se arapskih tradicija i etike da ne nikoga ne udarim s leđa. Zato sam se suočio s njim oči u oči", istaknuo je, prenosi Klix.ba.

Nakon što ga je osiguranje izvelo iz sobe gdje je bila konferencija, navodno su ga ozlijedili, a tijekom pritvora i mučili.

Nekoliko mjeseci kasnije, u proljeće 2009., osuđen je na tri godine zatvora, ali je izašao nakon devet mjeseci.

Al-Zaidi je nakon ovog poteza dobio brojnu podršku širom svijeta. Jedan poslovni čovjek iz Saudijske Arabije je za cipele ponudio 10 milijuna dolara, ali Amerikanci su ih na kraju uništili.

Povukao se u Švicarsku

Inače, Al-Zaidi je nakon incidenta dobio ponude za azil iz mnogih zemalja, ali je odlučio otići u Libanon. Iz Libanon je kasnije preselio u Švicarsku gdje je nastavio živjeti povučeno.

Prije dvije godine, ovaj novinar rekao je da je to bio izraz njegove ljutnje. Bacanje cipele na nekoga inače se smatra teškom uvredom u Arapskom svijetu.

Prisjećajući se toga dana, al-Zaidi je rekao: "Ova scena dokaz je da je jednoga dana jedna osoba bila u stanju reći 'ne' toj arogantnoj osobi, sa svom njezinom moći, tiranijom, oružjem, medijima, novcem i autoritetom, reći joj tada: u krivu ste, ubili ste mnogo ljudi i promijenili sudbine nekoliko zemalja, uključujući Irak, Afganistan, Libanon, Siriju i cijele regije."

Rekao je i da nikad nije požalio što je odslužio zatvor.

Naveo je da je izgubio osobnu slobodu – boravkom u pritvoru izgubio je mogućnost da udiše svjež zrak i da živi normalno – ali da je iz zatvora izašao kao veća osoba. Usporedio je to s prijelazom iz izolacije u ćeliju s 20 ljudi: "Izašao sam u veću ćeliju s 30 milijuna ljudi i zato sam bio ogorčen."

