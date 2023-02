Povodom godišnjice ruske agresije na Ukrajinu, u studiju Net.hr-a gostovao je geopolitički analitičar Branimir Vidmarović, koji je komentirao geopolitičke prilike u svijetu, a koje su nastale nakon što je Vladimir Putin započeo rat u Ukrajini.

Vidmarović je u studiju komentirao i kako se Europa snašla na početku invazije. Rekao je da se Europa našla u situaciji koju nije očekivala te da nije mogla naći načina kako se nositi s time. "SAD je prvi znao kako se nositi s time – vojna podrška. Europljani su neko vrijeme živjeli u nekoj iluziji, da se može razgovarati", rekao je.

Među europskim liderima, puno je puta bio kritiziran njemački kancelar Olaf Scholz, koji se našao u nezgodnoj situaciji. Scholz je na čelo njemačke došao nakon Angele Merkel, žene koja je obilježila jednu političku eru ne samo u Europi već i u svijetu, a zbog njegovih su opreznih poteza mnogi smatrali da nije dorastao poslu i da se nije najbolje snašao.

Vidmarović je u studiju ustvrdio da to nije točno te da je Scholz dorastao tom poslu. "On je čovjek starog kova koji nije navikao na ovako brzoplete, emotivne odluke i stvari koje se događaju. Sada je sve nabijeno emocijama. Moralno-etički narativ, crno-bijela slika svijeta i Scholz kao političar starog kova, kao iskusni političar, pametan čovjek, jednostavno ne želi operirati u tim kategorijama da se nešto brzo, danas mora riješiti", rekao je ovaj analitičar.

"On želi stati na loptu, odmaknuti se i promotriti situaciju kako će se razvijati. To ne znači da je on nesposoban ili spor, da ne može shvatiti neke stvari. On je jednostavno takav čovjek koji će sagledati situaciju sa svih strana i to je vrlo razumno s njegove strane", rekao je Vidmarović, dodajući da je upravo to bila odlika njemačke vanjske politike, barem prema Rusiji, da se sa svih strana neke stvari pokušaju sagledati, ne samo iz jednog kuta.

Politiku diktira Poslja i Baltičke zemlje

Vidmarović kaže da pritisak na Scholza raste. "Njemačka je sila i vojna i ekonomska. Odjednom se našao u situaciji kada politiku EU diktiraju Poljska i Baltičke zemlje. Francuska i Njemačka su se našle na margini, više nisu tako učinkovite. Dvije vojne sile, jedna od njih je i nuklearna, više uopće nisu tako relevantne za EU. I odjednom na njemačku dolazi pritisak iz Poljske, iz Baltičkih zemalja, iz Bruxellesa, SAD stišće, sama Ukrajina moli i pritišće…", pojašnjava nadalje.

"U toj je situaciji Scholz postupio najbolje kako zna i umije; pokušao je odgoditi neke odluke, pričekati, promotriti, analizirati, a ne reagirati brzopleto", dodao je.

Vidmarović je istaknuo da je EU u cijelosti strahovito različita. "Imamo vrlo liberalne, protestantske dijelove Europe, imamo južne mediteranske, imamo istočnu Europu i svatko od njih ima svoje vrijednosti, društvene obrasce ponašanja. Vi kada gledate istraživanje javnog mišljenja u Europi, to je strahovito šareno, nema nikakve homogenosti“, rekao je.

"Najkonzervativniji dio je istočna Europa koji ne dijeli vrijednosti Bruxellesa. Poljska kao konzervativna zemlja koja ima svoje neriješene probleme s Rusijom, i Baltičke zemlje, one imaju svoju viziju rješenja situacije koja se apsolutno ne mora podudarati s Njemačkom, Francuskom i to je veliki problem“, rekao je.

"Vidimo da je ta konzervativna proturuska struja u Europi na čelu s Poljskom pobijedila i nije bezveze Biden odabrao Varšavu za posjet. To mu je omogućio Donald Trump, koji je prije toga počeo graditi vojne odnose s Poljskom jer je američka vanjska politika tada još prepoznala da je Poljska najbolje uporište za provođenje američkih interesa u Europi i da se kroz Poljsku može zaobići Bruxelles“, ustvrdio je Vidmarović, dodajući da se Trumpu jako svidjelo što su Poljaci jako kruti i čvrsti u nekim svojim stavovima, pogotovo vis-à-vis Rusije. „I Biden je to nastavio“, kazao je.

"Poljska je danas driver, generator. Puno se danas o njoj piše, ona postaje vojna sila i apsolutni politički autoritet koji ima potpunu podršku SAD-a“, rekao je geopolitički analitičar Branimir Vidmarović u studiju Net.hr-a.

Cijeli intervju pogledajte u nastavku.