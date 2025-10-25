Preminula tajlandska kraljica majka Sirikit, utjecajna članica monarhije i modna ikona

Tajlandska kraljica majka Sirikit, koja je desetljećima bila utjecajna članica monarhije i međunarodna modna ikona, preminula je u dobi od 93 godine, objavilo je Tajlandsko kraljevsko dvorsko vijeće.

Preminula je u petak kasno navečer u bolnici u Bangkoku, nakon što je razvila infekciju krvi. Od 2019. bila je hospitalizirana zbog više bolesti, a u javnosti se nije pojavljivala od moždanog udara 2012.

Sirikit je bila kraljica supruga kralja Bhumibola Adulyadeja, najdulje vladajućeg monarha u povijesti Tajlanda, koji je bio na prijestolju 70 godina do svoje smrti 2016. Tijekom njegova vladanja pridobila je naklonost javnosti zbog humanitarnog rada i projekata za razvoj ruralnih područja.

Ljepota i elegancija

Na međunarodnoj sceni bila je prepoznata po ljepoti i eleganciji, a zahvaljujući suradnji s francuskim modnim kreatorom Pierreom Balmainom i haljinama od tajlandske svile, pridonijela je revitalizaciji industrije svile u svojoj zemlji.

Godine 1956. nakratko je obnašala dužnost regentice dok je kralj boravio u hramu kao budistički redovnik, što je uobičajen obred prijelaza u Tajlandu.

Njezin rođendan, 12. kolovoza, od 1976. godine je Majčin dan i državni praznik u zemlji.

Sadašnji kralj Maha Vajiralongkorn, poznat i kao Rama X, naslijedio je svog oca Bhumibola nakon njegove smrti, a 2019. godine Sirikit je dobila službenu titulu kraljice majke.

Iako je službeno monarhija u Tajlandu iznad politike, Sirikit je povremeno povezivan s političkim događajima u zemlji koju obilježavaju vojni udari i česte promjene vlasti.

U nizu reakcija na njezinu smrt, tajlandski premijer Anutin Charnvirakul otkazao je svoje planirano putovanje na samit čelnika Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) u Maleziji.

