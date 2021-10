Pandorini dokumenti razotkrili su da se i predsjednik Crne Gore Milo Đukanović te njegov sin Blažo nalaze među političarima koji su imovinu skrivali na offshore računima. Naime, Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS), objavila je da su Milo i Blažo Đukanović su 2012. godine sklopili tajne ugovore o upravljanju njihovom imovinom, skrivajući se iza komplicirane mreže povezanih kompanija iz Velike Britanije, Švicarske, Britanskih Djevičanskih Otoka, Paname i Gibraltara.

Sin Predsjednika Crne Gore je iskoristio tu strukturu kako bi formirao i dvije skrivene kompanije sa kćerkama firmama u Londonu i Crnoj Gori.

Istraživački centar MANS je sudjelovao u globalnoj istrazi o offshore poslovima pod nazivom “Pandorini papiri” (Pandora Papers) koju je vodio Međunarodni konzorcijum istraživačkih novinara (ICIJ) sa partnerima iz 117 zemalja. Do sada najveća baza podataka sadrži skoro 12 milijuna dokumenata iz 14 offshore agencija. Jedna od njih je ALCOGAL, vodeća odvjetnička kancelarija u Panami sa predstavništvima na svim poznatijim offshore destinacijama, uključujući Britanska djevičanska ostrva, preko kojih su vođeni poslovi obitelji Đukanović.

Skriven od javnosti

U ugovoru o trustu, koji ostaje skriven od javnosti i ne dostavlja se ni jednoj instituciji, precizira se tko ima stvarnu korist od korištenja ili prodaje imovine. ICIJ je dobio sve ugovore.

Iz ugovora se vidi da je stariji Đukanović formirao Victoria Trust, a njegov sin Capecastel Trust. U njima se navodi minimalni osnivački ulog i precizira da u bilo kom trenutku u trustove mogu osnivač, ali i druga lica, unijeti imovinu. Trustovi su uspostavljeni na period od 80 godina, a kompanija koja njima upravlja je ovlaštena da za račun Đukanovića može kupovati i prodavati nekretnine i firme, otvarati nove kompanije i žiro račune, davati i uzimati kredite i obavljati razne druge poslove.

Da je zaista u pitanju predsjednik Crne Gore potvrđeno je njegovom diplomatskom putovnicom i računom za vodu s njegove podgoričke adrese, koji je poslužio kao dokaz prebivališta. Njegov sin je dostavio crnogorsku osobnu kartu i račun za iznajmljivanje stana u Londonu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Imaš priču? Javi nam se! Pošalji priču

U dokumentima stoji da su Đukanovići uspostavili trustove zbog planiranja nasljedstva i radi zaštite imovine, dok su kao izvori sredstava navedeni prihodi od njihovih karijera i profit od investiranja. Riječ je o neopozivim (irrevocable) trustovima, koji stvarnim vlasnicima omogućavaju da skrivena imovina bude zaštićena, čak i kada je predmet sudskih postupaka ili potraživanja vjerovnika.

Tko je upravljao?

Prvi službeni vlasnik firme koja je upravljala trustovima sina i oca Đukanovića bila je kompanija Puffin Agencies Limited s Gibraltara. Vlasništvo je, zatim, preuzeo Clambake Limited, koji je istovremeno obavljao i funkciju direktora sa Cellar Limited. Te dvije firme su registrirane na Britanskim Djevičanskim Otocima, a kao svoju poslovnu adresu navode poštanski pretinac u Rue du Seyon broj 2 u Neuchâtelu, Švicarska, gdje se nalazi ured LJ Management (Suisse).

Svim tim kompanijama upravljala je Barbara Haldi, direktorica LJ Management (Suisse).

Blažo Đukanović je 15. siječnja 2014. godine formirao još jednu skrivenu kompaniju na Britanskim Djevičanskim Otocima, Resilton Investments Ltd. Resilton je jedan od osnivača crnogorske firme Proenergy Montenegro koja je registrirana 10. travnja 2014. godine i nikada nije predavala financijske izvještaje. Drugi osnivač je Keyman Land Holdings Inc, a treći Marko Ćosić, član odbora direktora Hrvatske elektroprivrede. Koji je na tom položaju bio od 2012. do 2017, prije ulaska u upravu HEP-a.

Priznao vlasništvo

Milo Đukanović priznao je novinarima vlasništvo u trustovima. “2012. godine, u vrijeme kada nisam bio na javnoj funkciji u državi i nisam obavljao ni jednu državnu dužnost (u 2010. moj mandat na poziciji premijera je istekao), radio sam na organizaciji poslovne infrastrukture gledajući da započnem poslovne aktivnosti sa svojim sinom. U to vrijeme sam uspostavio Victoria Trust za koji me pitate“, rekao je Đukanović.

Tvrdi da je krajem te godine, nakon imenovanja na funkciju premijera, vlasništvo nad svojim trustom prenio na sina Blaža. “Krajem 2012. godine vratio sam se na poziciju premijera, što nisam planirao. Nakon toga, prebacio sam kompletno vlasništvo nad Victoria Trustom na mog sina Blaža Đukanovića“, rekao je predsjednik Crne Gore navodeći da ostale informacije o poslovima i sudbini tog trusta možemo dobiti od njegovog sina.

Međutim, Đukanović u to doba nije bio na javnoj funkciji u vladi, ali je bio predsjednikom Demokratske Partije Socijalista, DPS, koja je vodila vladu i državu. Vlada se za sve važne odluke konzultirala s Đukanovićem koji 30 godina vlada Crnom Gorom. Njegova sestra Ana Kolarević je 2016. godine otkrivena kao jedan od aktera Panama Papers, skandala koji je također razotkrivao off shore račune.

Sumnjivi poslovi ministra financija u Srbiji

Pandora dokumenti otkrivaju i sumnjive poslove još jednog političara, Siniše Malog, bivšeg gradonačelnika Beograda i sadašnjeg ministra financija, piše KRIK, organizacija koja je također sudjelovala u globalnoj operaciji. Ispostavilo se da je vlasnik 24 luksuzna apartmana na bugarskom primorju, u ljetovalištu Sveti Nikola.

Mali je kao vlasnik dvije offshore kompanije s Britanskih Djevičanskih Otoka kupio 23 stana, a još jedan je kupio na svoje ime. KRIK je to bio objavio još 2015. godine. “Ako utvrdite da sam vlasnik bilo kojeg od ovih stanova, svi su vaši. Dobit ćete ključ istog trenutka”, rekao je tada Siniša Mali, kada nisu postojali dokazi.

Vrijednost apartmana je viša od pet milijuna eura. Postavlja se pitanje izvora financiranja, a Mali vlasništvo nije prijavio Agenciji za sprječavanje korupcije. Apartmane je kupio od tvrtke Srđana Dabića, bivšeg košarkaša i direktora srpskog ogranka ruske naftne kompanije “Lukoil“.

Početkom 2000-ih, kada je radio u Agenciji za privatizaciju, Mali je nadgledao privatizaciju najvećih državnih poduzeća i bio je nadležan za prodaju srpskog lanca benzinskih crpki “Beopetrol“ upravo “Lukoilu”. Crpke su 2003. godine prodane “Lukoilu” za 117 milijuna eura.

Siniša Mali jedan je od pouzdanih suradnika Aleksandra Vučića.

Fuchsov sin u dokumentima

Novinari portala Oštro su u Pandorinim dokumentima pronašli i Rikarda Fuchsa, sina hrvatskog ministra Radovana Fuchsa, koji je 2017. godine na Sejšelima osnovao tvrtku pod nazivom See Project Ltd. čija je svrha bila objašnjena kao "posjedovanje udjela u hrvatskoj tvrtki koja će kupiti nekretninu u Hrvatskoj".

Rikard Fuchs je za Oštro rekao da svrha tvrtke nije bila vezana uz Hrvatsku, nego da je bila riječ o "projektu koji se trebao raditi u Nizozemskoj zajedno s jednim američkim fondom". Projekt nije realiziran, a tvrtka je, kako je rekao Fuchs, 2020. godine ugašena.