Danas je poput bombe odjeknula medijski prostorom afera "Pandorini dokumenti", koja uključuje curenje gotovo 12 milijuna kompromitirajućih dokumenata koji otkrivaju skriveno bogatstvo, izbjegavanje plaćanja poreza i, u nekim slučajevima, pranje novca od strane svjetskih bogataša i moćnika. U papirima se spominje i sin ministra obrazovanja Radovana Fuchsa kao i ruski predsjednik Vladimir Putin.

Navodna ljubavnica i drugi ljudi povezani s Putinom došli su do iznimnog bogatstva, ali The Guardian se pita je li taj novac doista njihov. U rujnu 2003. dogodila se tajna transakcija u Monaku, poreznom utočištu koje se povezuje s međunarodnim bogatašima. Točnije, ekskluzivni blok odmah ispod njegovog raskošnog kasina. Stan je promijenio vlasnika. Ugovor je potpisao lokalni bilježnik. Otkupna cijena: 3,6 milijuna eura. Za to je kupac dobio luksuzni stan na četvrtom katu, dva parkirna mjesta, spremište i pravo na korištenje bazena u kompleksu Monte Carlo Star.

Identitet kupca stana bio je tajna. Službeni "kupac" bila je offshore tvrtka koja se nalazi na Britanskim Djevičanskim otocima (BVI), Brockville Development Ltd. Brockville je pak bio u vlasništvu dvaju drugih subjekata registriranih u Panami - Sefton Securities i, kasnije, Radnor Investments SA. Neupućenima su aranžmani izgledali pomalo poput ruske lutke, s krajnjim korisnikom skrivenim među slojevima.

Uspon iz bajke

Zahvaljujući Pandorinim dokumentima, Guardian je identificirao kupca stana kao ženu koja je 2003. imala 28 godina i tada nepoznatu. Ime joj je Svetlana Krivonogikh. U roku od nekoliko godina, na prijelazu tisućljeća, Krivonogikh je postala bezobrazno bogata. Stekla je stan u prestižnom kompleksu u svom rodnom gradu Sankt Peterburgu, nekretnine u Moskvi, jahtu i drugu imovinu, vrijednu oko 100 milijuna dolara.

Kako objasniti njezin uspon iz bajke? Prema medijskim izvještajima, Krivonogikhino je porijeklo skromno. Odrasla je u zajedničkom stanu gdje je dijelila kuhinju i kupaonicu s pet obitelji. Bila je studentica poslovne škole i radila je kao čistačica u trgovini. Zatim, krajem 1990-ih, čini se da je naišla dobrotvora: Vladimira Putina.

Svetlana Krivonogikh, bliska Putinu, preko noći je postala jako bogata

Godine 2020., euska istraživačka web stranica Proekt tvrdila je da se Krivonogikha sprijateljila s Putinom dok je bio zamjenik gradonačelnika Sankt Peterburga te da je navodno postala Putinova ljubavnica. Bez obzira na točnu prirodu njihova odnosa, čini se da su bili bliski.

U ožujku 2003., Krivonogikh je rodila kćer Elizavetu ili Luizu. Proekt je tvrdio da je Putin bio Luizin otac. Kremlj to nije komentirao, a Putin javno ne govori o svom privatnom životu. On i njegova supruga Ljudmila imaju dvije kćeri, Mašu i Katerinu te su se razveli 2013. godine.

Putinov uži krug

Luiza je uvijek izbjegavala odgovarati na pitanja o Putinu. I imaju pravo na privatnost, ali njihova priča je priča i o novcu i o tome kako su, prema Pandorinim dokumentima, neki iz Putinovog užeg kruga koristili Monako kao diskretno središte za svoje financijske poslove. Također, ne treba zanemariti i geopolitiku. Princ Albert, vladar Monaka, u dobrim je odnosima s Putinom.

Tijekom posljednja dva desetljeća rastao je ruski utjecaj u Monaku. “To je postala Moskva na moru. Mentalitet je pokazati se”, rekao je Dominique Anastasis, lokalna odvjetnica. Strance, uključujući bogate Ruse, privukla je topla klima i nedostatak poreza,dodao je. “Nitko ne pita odakle vam novac. Nema kulture provjeravanja. Ne podnosite poreznu prijavu. "

Tajna transakcija također je priča o modernoj Rusiji: kako se usko povezana grupa ambicioznih KGB-ovih službenika obratila poreznoj oazi kako bi se obogatila.

Bogati klijenti

Na broju četiri do šest Rue de Lilas nalaze se uredi Moores Rowland. Profesionalna računovodstvena i porezna tvrtka povezana je s mrežom odvjetničkih društava i pružatelja offshore usluga diljem svijeta. Tvrtka ima britanskog direktora, Eamonna McGregora. Dokumenti pokazuju da je McGregor osnovao Brockville Development Ltd, Krivonogikhine tvrtke BVI.

Pandorini dokumenti ptlrovaki McGregorove bogate klijente iz Monaka. Među njima je i Genadij Timčenko, nekadašnji sovjetski birokrat. Forbes procjenjuje bogatstvo Timčenka na 22 milijarde dolara. McGregor se brinuo za obitelj i poslovnu imovinu najmanje 20 godina. Među njima su zrakoplovi i 40-metarska jahta za zabavu, M/S Lena, nazvana po Timčenkovoj supruzi.

Timchenko i Putin prijatelji su barem od početka 1990-ih, kada je prvi bio trgovac naftom u Sankt Peterburgu, a drugi političar u usponu. 1991. Putin, tadašnji čelnik gradskog odbora za vanjske odnose, dao je Timčenku dozvolu za izvoz nafte.

Kompleksne metode

Pandorini dokumenti pokazuju kako tvrtka Moores Rowland pomaže dobrostojećim pojedincima, od kojih su neki pod američkim sankcijama, da sakriju svoje stvarno vlasništvo. Ostaju i pitanja o tome koju skrb provodi nad izvorima bogatstva klijenata. I da li regulatorni režimi u kojima djeluju odgovaraju svrsi. Brošura tvrtke kaže da je "održavanje povjerljivosti i smanjenje poreznih opterećenja" ključan za uslugu koju pruža.

Metode tvrtke svakako su bile genijalne. Obično bi kupac kupio prilagođenu offshore tvrtku. Od 2002. godine, međutim, Moores Rowland počeo je koristiti inovativni novi sustav. Tvrtka bi zapošljavala malu skupinu vlastitih offshore tvrtki, predvođenih imenovanim direktorima, koje su korištene za održavanje imovine različitih klijenata.

Tako je jedna korporativna struktura, Radnor Investments, držala Timčenkovu jahtu, Krivonogikhin stan i još mnogo toga. Radnor je imao udjele u drugom subjektu, Roxlane Corporate. Roxlane Corporate tada je s Timčenkom potpisala takozvani "sporazum o golom povjerenju", dopuštajući mu korištenje vlastite jahte.

Kao u labirintu, imena izuzetno važnih kupaca nestala su iz javne evidencije. Legalno. Moores Rowland također je otvorio korporacijski račun za Krivonogikhu u privatnoj banci u Zürichu, EFG. Zapisi ne pokazuju koliko je gotovine na računu moglo biti. McGregor je nastavio pružati stručnu pomoć Krivonogikhi; 2015., na primjer, slanjem pisama EFG-u u kojima se obećava da će banku obavijestiti o svakoj promjeni vlasništva.

Prijateljstvo iz tinejdžerskih dana

The Guardian piše i o prijateljstvu Petr Kolbina i Vladimira Putina koji su se upoznali još kao tinejdžeri. Iako su se životi dvojice muškaraca razišli, budući da je Kolbin počeo raditi u mesnici, Putin ga nikada nije zaboravio.

Godine 2001. Petr je krenuo u poduzetništvo i napredovao. Podružnica Kolbinove tvrtke isporučivala je opremu Gazpromu. Još jedno Kolbinovo poduzeće, Surguteks, postalo je glavni izvoznik za Surgutneftegas, četvrtog najvećeg ruskog naftnog koncerna. Kolbin se pridružio Timčenku kao partner u raznim pothvatima, uključujući IPP i Gunvor, gdje je stekao 10% udjela.

Novac je pristizao u velikim količinama. Zapisi Moores Rowland pokazuju da je Kolbin otvorio švicarski bankovni račun u svibnju 2002. kod Vontobel banke u Zürichu. Bio je registriran na ime panamske tvrtke Insize Industries SA. Tjedan dana kasnije, drugi potpisnik postao je Dmitrij Gorelov, časnik KGB-a koji je Putina poznavao iz 1980-ih, kada su bili stacionirani u Dresdenu. 2006. godine Kolbin i Gorelov otvorili su drugi račun u HSBC-u u Singapuru.

Kolbinovo je bogatstvo na kraju poraslo na 550 milijuna dolara. No, je li taj novac zaista bio njegov? Prema riječima ruskog novinara Romana Shleynova, koji je 2012. razgovarao s Kolbinom, Putinov prijatelj vodio je skroman život. “Bio je običan momak iz Sankt Peterburga. Vozio je Toyotu. Letio je Aeroflotom. Imao je malog psa. I sam mi je rekao: ‘Ja nisam biznismen'". Shleynov je dodao: „Kolbin je uvijek imao telefon sa sobom. Zvali bi ga stariji 'suborci'. Rekli su mu što treba potpisati.”

Djelovao iz sjene

Kolbin je dugo djelovao u sjeni. Zatim su ga 2012. godine ruske novine Vedomosti razotkrile kao trećeg suvlasnika Gunvora, zajedno s Timčenkom i njegovim švedskim izvršnim direktorom Torbjörnom Törnqvistom. Kad je SAD 2014. godine uvao sankcije Timčenku, IPP - do tog trenutka poznat kao LTS Holdings - prebačen je Kolbinu, sugeriraju dokumenti. Gunvor kaže da je Timčenko u ovoj fazi "potpuno i neopozivo" povukao iz tvrtke. Kolbinova obiteljska veza s Putinom izašla je na vidjelo javnosti 2016. godine, kada je TV stanica Rain otišla u Kolbinovo selo u Lenjingradskoj oblasti i razgovarala s njegovim susjedima. Prema Forbesu, Kolbin je umro 2018.

Oporbeni čelnik Aleksej Navaljni, koji je trenutno u zatvoru, a otrovan je prošle godine u Sibiru, tvrdio je da Gunvor pripada Putinu, "najbogatijem čovjeku na svijetu". Gunvor to oštro poriče. Drugi, uključujući i Billa Browdera, tvrdili su da je Kolbin jedan od nekoliko punomoćnika predsjednika. "Putin je pametan. Ne možete očekivati da ćete pronaći račun na njegovo ime", rekao je zamjenik Navaljnija Leonid Volkov. "Ali ako vidite 'Kolbin' , dovraga možete biti sigurni da je to Putinov novac."

Pandorini dokumenti su razotkrili veliku sliku koja je do sada bila nejasna. Putin nije ukrotio oligarhe. Umjesto toga, curenje dokumenata ukazuje na postojanje "novog feudalnog sustava", u kojemu su njegovi prijatelji i suradnici iz KGB-a bili glavni korisnici. Neki su stekli ogromna bogatstva na papiru. Sumnja se da to bogatstvo na kraju ipak nije njihovo, piše The Guardian.