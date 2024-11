Poznati prvi potezi Donalda Trumpa i kada će razgovarati s Putinom

Donald Trump dao je prvi intervju nakon pobjede za NBC News. Rekao je kako nema kompromisa za planove masovne deportacije. Prioritet mu je učiniti granicu "jakom i snažnom", a njegova administracija ne bi imala "drugog izbora" nego provesti masovne deportacije.

Trumpova imigracijska politika dio je razloga zašto je osigurao pobjedu, a glasači su tražili kandidata koji će "donijeti zdrav razum" u SAD. Trump je također primijetio kako je njegova kampanja privukla više različitih glasača na ovim izborima.

Njegovi telefonski razgovori s potpredsjednicom Kamalom Harris i predsjednikom Joeom Bidenom nakon izbora bili su "vrlo puni poštovanja u oba smjera".

Još nije razgovarao s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, ali je dodao: "Mislim da ćemo razgovarati".

'Putin zna igrati Trumpovu igru'

Jučer je BBC razgovarao s Johnom Boltonom, Trumpovim bivšim savjetnikom za nacionalnu sigurnost, a sada oštrim kritičarem. Rekao je kako vjeruje da su Rusija i Kina "apsolutno oduševljene" što je Trump ponovno izabran.

Bolton je dalje rekao kako Putin "misli da zna igrati Trumpovu igru" i "namjerava to iskoristiti" u korist Rusije.

Bivši dužnosnik također je rekao da se ne bi iznenadio da Putin i Trump razgovaraju telefonom u sljedećih nekoliko tjedana.

Putin je ranije rekao da je bio "impresioniran" Trumpovim odgovorom na pokušaj njegovog ubojstva u srpnju, nazivajući ga "hrabrim".

Ledena djeva šefica kabineta

Donald Trump imenovao je šeficu kampanje Susie Wiles za svoju šeficu stožera, što je najviša pozicija u Bijeloj kući na koju se može doći bez izbora.

U svom pobjedničkom govoru, Trump je rekao da mu je upravo ona pomogla ostvariti jednu od najvećih političkih pobjeda u američkoj povijesti i da je "čvrsta, pametna, inovativna te joj se univerzalno dive i poštuju".

Kada je Donald Trump održao svoj pobjednički govor u izbornoj noći, jedna od osoba kojoj se okrenuo na pozornici i zaslužna za njegovu pobjedu bila je Susie Wiles (67).

Sada će žena kojoj je dao nadimak "ledena djeva", a koja je nekoć radila u Reaganovoj administraciji kao planer, obnašati jedno od čelnih mjesta u Bijeloj kući.

Ući će u povijest kao prva žena koja će imati titulu šefice osoblja - ključnu ulogu u kojoj će ga savjetovati o politici i svakodnevnim operacijama.

Trump je u izjavi rekao da je Wiles bila dio njegovih kampanja i opisao ju je kao čvrstu, pametnu, inovativnu te kojoj se svugdje dive i poštuju. U prvom mandatu bivši predsjednik prošao je četiri šefa kabineta. Ovaj put želi imenovati lojaliste koji će provoditi njegov plan.

Trump navodno razmatra senatora Floride Marca RubiJa i bivšeg direktora nacionalne obavještajne službe Richarda Grenella kao potencijalne državne tajnike.

Zašto se čeka Arizona?

Iako je poznato tko će biti sljedeći američki predsjednik, Arizona se još nije izjasnila.

Nakon 74 posto prebrojanih glasova, Donald Trump trenutno ima 52,5 posto, a Kamala Harris 46,6 posto.

Iako prebrojavanje još traje i u Nevadi i Kaliforniji, pobjednik je tamo objavljen.

Državni zakon ne dopušta Arizoni da finalizira svoje izborne rezultate najranije do 11. studenog, prema Clean Elections. Kaže da je to "zaštita" točnosti i integriteta brojanja. Provjeravaju listiće kroz provjeru potpisa, a zatim ih šalju dvostranačkom odboru koji ih zajedno otvara. Oni paze da glasački listić nije oštećen, a zatim ih šalju na tabeliranje.

Joe Biden neće pomilovati sina prije odlaska iz Bijele kuće

Američki predsjednik Joe Biden ne planira pomilovati svog četvrtka sina Huntera.

Hunter Biden je u srpnju osuđen za tri optužbe za posjedovanje oružja nakon što je porota utvrdila da je lagao o upotrebi droge tijekom provjere prošlosti kada je kupovao pištolj. Predsjednikov drugi sin također se izjasnio za optužbe za utaju poreza jer nije platio najmanje 1,4 milijuna dolara poreza na dohodak između 2016. i 2019. godine.

Kazna bi mu u oba slučaja trebala biti izrečena u prosincu, samo nekoliko tjedana prije nego što njegov otac napusti dužnost. Budući da se njegov sin potencijalno suočava s dugotrajnom zatvorskom kaznom, Biden bi mogao iskoristiti svoju vlast da mu oprosti obje presude prije nego što napusti dužnost - ali predsjednik Bijele kuće jasno je dao do znanja da on to ne namjerava učiniti.

Još se čekaju rezultati za Zastupnički dom

Bijela kuća i Senat su gotova stvar - ali kontrola nad Zastupničkim domom, donjim domom Kongresa SAD-a, još uvijek se može nešto promijeniti.

Kako stvari stoje, predviđa se da će Trumpova Republikanska stranka osvojiti 211 mjesta, sedam manje od praga od 218 koji je potreban za većinu. Za usporedbu, predviđa se da će demokrati osvojiti 199.

Preostalo je još 25 mjesta.

Ako republikanci zadrže kontrolu nad Zastupničkim domom, to bi značilo da imaju dovoljno glasova za usvajanje zakona u oba zakonodavna doma. To bi Donaldu Trumpu dalo daleko više prostora da progura svoj program.

Demokrati se još uvijek nadaju da mogu osigurati utješnu nagradu od teške izborne noći i preuzeti kontrolu nad Zastupničkim domom - a time i potencijalni način da poremete neke od Trumpovih planova.

