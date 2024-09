Nekad omiljeni brend među Hrvaticama zatvara poslovnice, na aukciju ide sve - od stolova do auta

Nakon najava o zatvaranju poslovnica svih poslovnica u Njemačkoj još u kolovozu ove godine, izgleda da je stvarno došao kraj modnom lancu Esprit. Prema pisanju Fenix magazina, inventar sjedišta tvrtke sada će biti ponuđen na aukciji. To uključuje opremu od stolova, računala i mobitela do automobila. Za taj se inventar može licitirati.

Na aukciji će biti sva imovina u sjedištu Esprita u njemačkom Ratingenu i u logističkom centru u Mönchengladbachu. Na nekoliko dražbi ponudit će oko dvije tisuće artikala, uključujući četiri stotine uredskih radnih stanica s podesivim stolovima po visini te petsto električnih uređaja. Ondje će biti i automobili iz flote Esprita, njih 40, za koje se može licitirati. Zanimljivo, na aukciji neće biti odjevnih predmeta.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Posao Esprita je u likvidaciji, do kraja godine trebali bi zatvoriti svih 56 poslovnica u Njemačkoj, a to će bez posla ostaviti 1300 radnika. Glasnogovornik Esprita rekao je da će najkasnije do kraja studenoga zatvoriti sve prodavaonice.

POGLEDAJTE VIDEO: Raspitali smo se je li kraj radu od kuće. Šefovi zovu ljude: 'Vratite se u urede!'

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa