Rafinerija gorjela 13 sati, objavljena snimka buktinje: 'Pogođena je proizvodnja benzina'

U jednoj od dvije australske operativne rafinerije nafte u srijedu navečer izbio je požar, priopćile su vlasti u četvrtak, a prenosi agencija dpa.

Vatrogasci su u srijedu oko 23:15 sati po mjesnom vremenu reagirali na incident u rafineriji Viva Energy u Geelongu, oko 70 kilometara jugozapadno od Melbournea, nakon izvješća o eksplozijama i plamenu, priopćila je vatrogasna služba Victoria.

An oil refinery is engulfed in flames after an explosion in Victoria on Wednesday morning.



Viva Energy in Corio, near Geelong, is one of Australia's last two oil refineries, and the blaze which engulfed it comes amid a global fuel crisis.



Požar je ugašen u četvrtak nakon što je gorio 13 sati. Nitko nije ozlijeđen, a deseci radnika koji su bili na lokaciji u trenutku izbijanja požara sigurno su evakuirani, javlja BBC.

Rastuća zabrinutost zbog opskrbe gorivom

Viva Energy kaže da rafinerija u Geelongu, jedna od dvije preostale rafinerije u Australiji, isporučuje više od 50 % goriva koje se koristi u saveznoj državi Victoriji i 10 % ukupnih potreba Australije za gorivom. Rafinerija može preraditi do 120.000 barela nafte dnevno, prema podacima tvrtke.

BREAKING: Huge fire just broke out at one of Australia's last two oil refineries.



It processes 120,000 barrels a day, equivalent to 10% of consumption.



Ministar energetike Chris Bowen rekao je za javnu televiziju ABC kako se čini da u ovoj fazi pogođena proizvodnja benzina, dok se dizel i mlazno gorivo i dalje proizvode u smanjenim količinama iz opreza. "Siguran sam da će se proizvodnja benzina nastaviti, ali očito bi mogla biti pogođena neko vrijeme", rekao je ministar.

Razmjeri štete još se ne znaju. Požar se dogodio u trenutku kada se Australija suočava s rastućom zabrinutošću zbog opskrbe gorivom otkako je Iran gotovo zatvorio Hormuški tjesnac nakon što su ga napali SAD i Izrael.

