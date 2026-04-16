FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
VELIKI POŽAR /

Rafinerija gorjela 13 sati, objavljena snimka buktinje: 'Pogođena je proizvodnja benzina'

Foto: screenshot/X

16.4.2026.
7:56
Hinadanas.hr
VOYO logo
VOYO logo

U jednoj od dvije australske operativne rafinerije nafte u srijedu navečer izbio je požar, priopćile su vlasti u četvrtak, a prenosi agencija dpa.

Vatrogasci su u srijedu oko 23:15 sati po mjesnom vremenu reagirali na incident u rafineriji Viva Energy u Geelongu, oko 70 kilometara jugozapadno od Melbournea, nakon izvješća o eksplozijama i plamenu, priopćila je vatrogasna služba Victoria.

Požar je ugašen u četvrtak nakon što je gorio 13 sati. Nitko nije ozlijeđen, a deseci radnika koji su bili na lokaciji u trenutku izbijanja požara sigurno su evakuirani, javlja BBC

Rastuća zabrinutost zbog opskrbe gorivom 

Viva Energy kaže da rafinerija u Geelongu, jedna od dvije preostale rafinerije u Australiji, isporučuje više od 50 % goriva koje se koristi u saveznoj državi Victoriji i 10 % ukupnih potreba Australije za gorivom. Rafinerija može preraditi do 120.000 barela nafte dnevno, prema podacima tvrtke.

Ministar energetike Chris Bowen rekao je za javnu televiziju ABC kako se čini da u ovoj fazi pogođena proizvodnja benzina, dok se dizel i mlazno gorivo i dalje proizvode u smanjenim količinama iz opreza. "Siguran sam da će se proizvodnja benzina nastaviti, ali očito bi mogla biti pogođena neko vrijeme", rekao je ministar.

Razmjeri štete još se ne znaju. Požar se dogodio u trenutku kada se Australija suočava s rastućom zabrinutošću zbog opskrbe gorivom otkako je Iran gotovo zatvorio Hormuški tjesnac nakon što su ga napali SAD i Izrael.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike