Slovenija je već na gadnom udaru: Stiže hladna fronta, upaljeni alarmi za cijelu Hrvatsku

Hladna fronta s oblinom kišom, a ponegdje i snijeg već je noćas zahvatila susjednu Sloveniju. Na području od Goriških Brda prema Tolminu u 12 sati palo je više od 100 mm oborina, od čega najviše na Vogelu (121 mm) i u Tolminu (115 mm). Zbog velike količine kiše poplavljeno je nekoliko cesta u sjevernoj Primorskoj, a aktivirano je i nekoliko klizišta, piše 24ur.

Kako javlja prometni informativni centar, zbog povećane količine kiše postoji opasnost od odrona i poplavljenih cesta na području Goriških Brda te na cestama na području između Nove Gorice i Tolmina. Regionalna cesta Dobrovo–Neblo trenutačno je zatvorena zbog poplave, a promet je bio u prekidu i na autocesti Primorje između Kastelca i Črnog Kala u smjeru Kopra.

🌧 Vpliv jugozahodnega vetra pred prehodom vremenske fronte je danes ponoči v pasu od Goriških brd proti Tolminu prinesel obilo padavin. V 12 urah je tam padlo tudi več kot 100 mm padavin, največ na Voglu (121 mm) in v Tolminu (115 mm).



🧵1/5 pic.twitter.com/3JBQtb6lNe — ARSO vreme (@meteoSI) November 17, 2025

Zbog klizišta je dugo bila zatvorena glavna cesta Nova Gorica-Tolmin u Ajbi u blizini hidroelektrane, a na regionalnoj cesti Solkan-Gonjače i dalje je reguliran naizmjeničnim jednosmjernim prometom između Kojskog i Gonjača.

Prema ARSO-u, oborine se sada šire po Sloveniji, a oluje se javljaju i duž obale.

Upaljeni meteoalarmi u Hrvatskoj

DHMZ izdao je upozorenje za cijelu Hrvatsku. Na riječkom području upaljen je narančasti meteoalarm. Vrijeme će biti izrazito opasno zbog olujnog vjetra i obilne kiše. U ostalim dijelovima Hrvatske DHMZ je upalio žuti meteoalarm, zbog jakog vjetra i kiše.

⚠️Danas treba pratiti upozorenja https://t.co/7tElXxopKt zbog lokalno izraženijih pljuskova s grmljavinom ⛈️ te jakog i olujnog ↖️ i ↗️ na Jadranu. U unutrašnjosti zbog naglog okretanja jakog ↗️ vjetra na ⬇️ i ↙️.

Budite na oprezu.#DHMZ #prognoza pic.twitter.com/GgtghNFZQ5 — DHMZ (@DHMZ_HR) November 17, 2025

Na Jadranu će kiša biti mjestimice obilna, a lokalno su mogući izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Puhat će umjeren do jak, u gorju na udare i olujan jugozapadni vjetar, a navečer će naglo okrenuti na sjeverac i sjeveroistočnjak.

Na moru jako i olujno jugo sa sjevera u okretanju na umjeren do jak južni i jugozapadni vjetar.

