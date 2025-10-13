Poplave i bujice u dijelu Europe: Civilna zaštita naredila građanima da ostanu u svojim domovima

Poplave uzrokovane obilnim kišama zarobile su više ljudi u vozilima u španjolskoj regiji Kataloniji, priopćile su vlasti, javlja BBC.

Na društvenim mrežama pojavile su se snimke koje prikazuju bujice blatne vode kako prolaze kroz gradove La Ràpitu i Santa Bárbaru u pokrajini Tarragona, odnoseći sve što im se nađe na putu.

Španjolska nacionalna meteorološka agencija AEMET proglasila je najviši, crveni stupanj uzbune u toj obalnoj pokrajini. Za sada nema izvještaja o poginulima ili ozlijeđenima.

Uzbuna u delti Ebra

Agencija za civilnu zaštitu Katalonije pozvala je stanovnike delte rijeke Ebro u Tarragoni da ostanu u svojim domovima, dok je AEMET upozorio da bi u tom području moglo pasti i do 180 mm kiše u roku od 12 sati. „Situacija je složena, a očekuje se još kiše“, izjavila je Cristina Vicente, visoka dužnosnica agencije, prenosi list La Vanguardia.

🚨 La Ràpita, Montsià in Catalonia, Spain at the moment...👀pic.twitter.com/DSV797DFUT — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) October 12, 2025

Polasci vlakova iz gradova Barcelone i Valencije, u susjednoj regiji Valenciji, obustavljeni su do daljnjega duž Mediteranskog koridora, koji uglavnom prati obalu.

Nekoliko regija na jugoistoku Španjolske uključujući i Balearske otoke, posljednjih je dana pogođeno obilnim kišama i poplavama.

