Apokaliptične scene: Poplave epskih razmjera odnijele skoro 1000 života, milijuni raseljeni

Nešto manje od 1000 osoba je poginulo, a gotovo milijun ih je moralo napustiti svoje domove nakon višetjednih poplava i klizišta na sjeveru otoka Sumatra, prema podacima koje je u ponedjeljak objavila indonezijska agencija za katastrofe.

Nacionalna agencija za upravljanje katastrofama (BNPB) je od četvrtka zabilježila 961 smrtnih slučajeva, 234 nestale osobe i oko 5000 ozlijeđenih diljem otočnih pokrajina Aceh, Sjeverna Sumatra i Zapadna Sumatra.

Agencija je također objavila da je oštećeno preko 156.000 domova. Ukupno je 52 okruga i gradova i dalje teško pogođeno prirodnom nepogodom.

Raseljeni milijuni ljudi

Suharyanto, čelnik BNPB-a, predsjedniku Prabowu Subiantu je u nedjelju navečer rekao da je 975.075 ljudi potražilo utočište u privremenim skloništima diljem triju pokrajina.

Pokrajina Aceh je najteže pogođena te je tamo raseljeno više od 900.000 osoba, prema BNPB-u.

Poplavne vode su se počele povlačiti u brojnim priobalnim okruzima, no velika područja u središnjem, planinskom području su i dalje odsječena od ostatka svijeta.

Kiše ne prestaju

Predsjednik Prabowo je posjetio poplavama pogođena područja pokrajine Aceh u nedjelju. Kasnije je predsjedao izvanrednim sastankom s ministrima vlade, vojnim zapovjednicima i pokrajinskim dužnosnicima.

Sezona kiša u Indoneziji, u pravilu najintenzivnija između studenog i travnja, često prouzrokuje velike poplave.

Skupine za zaštitu okoliša i stručnjaci za katastrofe godinama upozoravaju da su brza deforestacija, nereguliran razvoj i narušeni riječni slivovi povećali rizik s kojim se suočavaju zajednice na Sumatri.

Predviđa se da će još obilnih kiša narednih dana padati u nekim dijelovima otoka.

