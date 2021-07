Iako je sinonim za oštre zime, Kanada se ove godine bori s nesnosnim vrućinama i proživljava najgore vremenske uvjete u svojoj povijesti. Temperature su u Kanadi čak topile asfalt.

Osim na ljude, visoke temperature utjecale su i na životinjski svijet - deseci tisuća različitih školjaka, morskih zvjezdača i puževa pronađeno je mrtvo na plažama Vancouvera.

Biolog Chris Harley otkrio je tu ekološku katastrofu nakon što je osjetio nesnosan smrad koji je dolazio s obližnjih plaža.

"Ostao sam zaprepašten", rekao je biolog za kanadski CBC. Uvjeren je i kako bi ukoliko se nastavi toplinski val, on mogao ubiti oko milijardu morskih životinja koje žive uz obalu Sališkoga mora.

Također, Harley strahuje kako bi pomor školjaka mogao imati utjecaj na kvalitetu mora s obzirom da su školjke čistaći, odnosno filtriraju more.

'Dagnje su kao djeca u automobilima koja ovise o roditeljima...'

Nije poznato kada se točno dogodio pomor školjaka, no biolog tvrdi da većina stradalih vrsta može podnijeti temperature do 30 stupnjeva, a temperature su se na zapadnoj obali Kanade penjale do vrtoglavih 50 stupnjeva.

"Dagnje na obali su vam kao djeca u automobilima koja ovise o roditeljima. U ovom slučaju, roditelj je plima. Dok se plima ne vrati, školjke su ostavljene na milost i nemilost okolišu. Tijekom vikenda temperature su bile ekstremno visoke i dagnje nisu imale previše šanse", rekao je Harley.

Ipak, biolog vjeruje da će se stanište školjaka oporaviti kroz godinu ili dvije, no upozorava da će ponavljanje takvih toplinskih valova, kakvih bi moglo biti sve više i sve češće, biti neizdrživo za školjkaše.

Ovakav pomor školjaka tek je dio onoga što nas čeka u budućnosti ukoliko ne promijenimo ploču i krenemo s redukcijom stakleničkih plinova nastalih ljudskim djelovanjem.