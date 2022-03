O stanu u Ukrajini i transformaciji ponašanja Vladimira Putina, u RTL Direktu govorio je politolog Zoran Kurelić, profesor s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu. Na pitanje je li očekivao da će nakon mjesec dana invazije Rusija ovako loše stajati na bojištu, Kurelić je kazao kako većina i nije mislila da će biti to potpuna invazija.

''Većina je mislila da će se cijeli Donbas okupirati i da će se spojiti s Krimom. To se više-manje ostvarilo. Samo Mariupolj nije pao. Drugi dio su obavještajni podaci i ruske i američke strane da bi, ako dođe do invazije, Kijev pao za tri ili četiri dana. I Amerikanci sigurno ne bi Zelenskom ponudili da ga izvlače van da nisu mislili da postoji opasnost da padne Kijev'', smatra Kurelić.

'Mariupolj izgleda stravično'

Rekao je kako ukrajinske snage na terenu dobro stoje, ali da je rat ušao u drugu, apsolutno kataklizmičku fazu. ''Ovo sada može trajati jako drugo i očigledno Rusi ne zaziru da im razaraju gradove, Mariupolj izgleda stravično", rekao je.

Govoreći o porukama sa summita NATO i G7 u Bruxellesu, pogotovo o prelasku tzv. ''crvene crte'' u slučaju da Rusija upotrijebi zabranjena oružja, Kurelić kaže da su bile vrlo različite.

''Boris Johnson nije htio dati precizan odgovor ni kad ga se pitalo za kemijsko oružje. Joe Biden je dao svoj odgovor, bio je dosta neutralan, ali Jens Stoltenberg (glavni tajnik NATO-a) je rekao ''gotovo sigurno nećemo ništa napraviti, bez obzira na to što se dogodi u Ukrajini''. Tako da nisu bili svi na istoj strani'', istaknuo je.

Dodao je da je NATO defenzivni savez i da je ključan članak 5. Naglasio je i da postoji veliki strah da se u Ukrajini poduzme išta više te da Rusi to vide.

'NATO ni u kojoj varijanti ne ulazi u Ukrajinu'

''Po ovome što smo čuli, NATO ni u kojoj varijanti ne ulazi u Ukrajinu, na temelju onog što je Stoltenberg rekao'', podsjetio je Kurelić.

Govoreći o upotrebi kemijskog oružja kao ''crvenoj crti'' za NATO, kazao je kako su to Boris Jonson i Biden vrlo dobro formulirali na svojim pressicama.

''Boris Johnson je rekao da će u tom slučaju biti grozne posljedice. Novinari su ga pitali koje su to, a on je rekao da za sada želi samo to reći. Imali smo slučaj kada su se Amerikanci izblamirali. Bila je to Obamina crvena linija za Siriju kada je rekao da, ako budu kemijski otrovi, da će doći do posljedica i na kraju su bili kemijski otrovi i nije se dogodilo ništa'', ustvrdio je Kurelić.

'Zatvaranjem neba sigurno bi došlo do sukoba'

Naglasio je da je NATO oprezan jer ne želi ući u sukob koji može eskalirati. Što se tiče neprestanih zahtjeva ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog za uvođenjem zone zabrane leta, Kurelić je kazao da bi to značilo veliku mogućnost izravnog sukoba Rusije i NATO-a.

''Naravno da ne možeš zatvoriti nebo, a da ne zabranite Rusima da lete iznad svojih trupa po Ukrajini. Po tome bi sigurno došlo do sukoba'', kazao je.

Dodao je i da Zelenskij nije tražio od NATO-a samo avione, nego i tenkove.

''Tenkove treba jer misli da će se Mariupolj još držati i ako hoće odčepiti svoje jedinice koje su u Mariupolju, onda mu trebaju tenkovi. Jako puno ljudi u Europi dalo bi i tenkove i avione, ali kad su Borisa Johnsona eksplicitno pitali na presici što misli o avionima, bilo je jasno da nema konsenzusa da se to napravi i bilo je jasno da je njemu neugodno što je to tako i što je dobio to pitanje'', rekao je Kurelić.

'Kod Putina ne primjećujem psihijatrijsku transformaciju'

Na pitanje je li davanje NATO-ovih tenkova Ukrajini otprilike isto što i zatvaranje neba nad Ukrajinom, Kurelić je rekao da je to potpuno druga situacija.

''Zatvaranje neba znači da leti američki avion iznad Ukrajine, a ako daš tenk, onda ne leti američki tenk nigdje, nego si dao tenk Ukrajincima da se bore njime'', rekao je.

Na koncu je upitan smatra li da se Vladimir Putin promijenio kao osoba, da ga je nešto spopalo.

''To je neka opsesija da se tako razmišlja o političarima. Slušamo tako i je li Biden normalan, je li Trump normalan, ne raspravlja se samo o Putinu. Činjenica je da Putin funkcionira potpuno drugačije i primijetio sam transformaciju, nikakvu psihijatrijsku, nego bazično ljudsku, da iskazuje genuinu mržnju kad govori o Ukrajincima. Nikada ga nisam vidio takvog ranije, prvi put u govoru od 58 minuta prije nego je počeo rat, vidi se da on baš mrzi Ukrajince'', kazao je Kurelić u RTL Direktu.

'Ruska taktika 'anakonda' je strašna'

Dodao je da i kod patrijarha Kirila postoji snažna ruska ideološka naracija o tome da se ruska civilizacija brani od degeneričnog Zapada. To je, kaže, ideja multipolarnog svijeta koju ideološki zastupa Rusije, smatrajući sebe drugom civilizacijom koja ne prihvaća vrijednosti Zapada.

Na kraju je Kurelić upitan i o ruskoj taktici zvanoj ''anakonda'' kojom poput zmije guše Mariupolj na način kakav je već viđen u Siriji.

''Strašno je jer vidim na koji se način može zaustaviti, a NATO očigledno neće intervenirati. Vidjet ćemo do koje mjere su spremni naoružati Ukrajince, a u međuvremenu Rusi mogu ravnati grad za gradom'', zaključio je Kurelić u RTL Direktu.

