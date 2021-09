Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić te njegovi politički glasnogovornici poput onog najglasnijeg, ministra unutarnjih poslova Aleksandra Vulina, neprestano poturaju teze i recikliraju priče o 'ustaškim zločinima' i 'pogromu Srba u Jasenovcu, kasnije i u 'Oluji'. No, daleko od toga da je priča o "pogromu Srba " u srbijanskoj nacionalističkoj retorici usmjerena samo na Hrvatsku. Još je aktualnija južnije, na granici Srbije i Kosova, gdje su ovih dana ponovno zakuhale tenzije nakon odluke kosovskih vlasti da počnu primjenjivati uredbu o privremenim tablicama na graničnim prijelazima za automobile koji iz Srbije ulaze na Kosovo sa srbijanskim tablicama.

Izazov sigurnosti cijele regije

Zbog toga su kosovski Srbi blokirali dva granična prijelaza, Jarinje i Brnjak, a Srbija je nadomak granice poslala vojsku i tenkove. Vučić je čak poručio NATO snagama na Kosovu da će „reagirati ako se nastavi pogrom (sic!) i spriječiti ono što se događalo devedesetih ili 2004.godine".

"Siguran sam da su me ljudi u NATO-u dobro razumjeli i da će poduzeti sve da sačuvaju srpsko stanovništvo. Mi smo mali narod i nemamo toliko ognjišta da ih rasipamo ili rasturamo", poručio je Vučić.

Događaji na granici Srbije i Kosova nisu samo lokalni konflikt. U geopolitičkom smislu, oni su izazov sigurnosti cijele regije, naročito otkako se u Srbiji sve glasnije govori o tzv. projektu 'srpski svet' za koji već spomenuti Vulin kaže da će "ujediniti sve Srbe gdje god oni budu živjeli". O tome je, među ostalim, na nedavnom u Zagrebu održanom Prvom međunarodnom geopolitičkom forumu o geopolitičkim rizicima u globalnom društvu 21. stoljeća u govorio i politolog Anđelko Milardović s Instituta za evropske globalizacijske studije Split – Zagreb i jedan od organizatora spomenutog foruma. O tome govori i za Net.hr.

'Već 150 godina guslaju istu priču'

"S obzirom na velike geopolitičke koncepte, spominjao sam i 'srpski svet' kao jedan tip tog regionalnog rizika, naročito ako dalje krene u operacionalizaciju, recimo u Crnoj Gori ili na Kosovu. O tome govori i nalog koji je Vučić u ponedjeljak dao srpskoj vojsci da bude spremna. Ali ako krenu na Kosovo dobit će 'po tamburi' jer je tamo vojna baza NATO-a", kazao je Milardović dodavši da Vučić, otkako je došao na vlast, neprestano militarizira Srbiju.

Štoviše, Milardović koncept 'srpskog sveta' drži prijetnjom miru u čitavoj regiji.

"Riječ je o svojevrsnom ludilu tamošnjih političkih elita koje već 150 godina 'guslaju' istu priču, od Garašanina do 'srpskog sveta'. To po meni spada u domenu političke psihopatologije. Taj koncept je prijetnja miru na Balkanu i šire na prostoru Europe i zato ga svrstavam u tipologiju rizika. Poglavito sada kada slijedi veliko preslagivanje i kad se ne zna što će biti s Europskom unijom nakon Angele Merkel koja je, by the way, toliko pragmatična u odnosu na demokraciju da je završni posjet odradila u Beogradu te rekla da je Vučić pouzdan partner", kaže Milardović.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Imaš priču? Javi nam se! Pošalji priču

Od 'Velike Srbije' do 'srpskog sveta'

On ističe da je 'srpski svet' kontinuirani projekt koji je dobio semantički pomak.

"Više se ne zove 'Velika Srbija' jer to je već ofucano, nego 'srpski svet'. Pritom mislim na političku elitu i medijsku mašineriju u Srbiji u odnosu na građane koji tamo žive. Jedan segment tamošnjeg društva je militantan, pravoslavno-fundamentalistički orijentiran i instrumentalizira pravoslavlje kao duhovnost u odnosu na politiku", kazao nam je Milardović.

Za Hrvatsku je rekao da je donekle izvan fokusa projekta 'srpskog sveta'.

"Mi smo pod kišobranom NATO-a. Stoga znaju da će, ako još jednom krenu na Hrvatsku, polomiti zube", kaže.