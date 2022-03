Dok najveći sukob u Europi od Drugog svjetskog rata, kojeg je pokrenuo Vladimir Putin, ulazi u svoj drugi mjesec, iznenađujući broj zapadnih političara i komentatora nastavlja se pitati zašto Ukrajina jednostavno ne prihvaća zahtjeve Moskve. Ne shvaćaju da ne može postojati smisleni dogovor s režimom koji otvoreno poriče pravo Ukrajine na postojanje i aktivno nastoji uništiti ukrajinsku državnost i identitet, piše politička analitičarka Kateryna Zarembo za Atlantic Council.

Ovi pozivi na kompromis s Kremljom su simptomatični za daleko širi problem percepcije. Mnogi Europljani još uvijek nerado priznaju pad Rusije u potpuni fašizam pod Vladimirom Putinom, unatoč sličnostima s nacističkom Njemačkom koje su sada previše očite da bi se zanemarile. Doista, njemačko je društvo jedinstveno dobro opremljeno prepoznati zlokobnu putanju Putinove Rusije, ali čini se da je zarobljeno u poricanju.

Velika ironija trenutnog rata je pokušaj Rusije da sukob uokviri kao kampanju "denacifikacije" Ukrajine. Ovaj prikaz uvelike je u skladu s dugom tradicijom Kremlja da sve manifestacije ukrajinskog nacionalnog identiteta označava kao "fašizam". To je također pokušaj bacanja mrlje na ugled Ukrajine na globalnoj pozornici, povezujući zemlju s najozloglašenijim kriminalcima u povijesti.

Apsurdno etiketiranje

Na nesreću Rusije, međunarodna javnost više nije u potpunosti neupoznata sa stanjem u Ukrajini i sve više shvaća da su Putinove "nacističke" klevete neutemeljene. Kako je međunarodno izvještavanje o trenutnom ratu često naglašavalo, apsurdno je i groteskno označiti demokratsku zemlju s popularno izabranim židovskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim kao "nacističku".

Isto tako, jadan izborni učinak ukrajinskih krajnje desnih stranaka često se navodi kao dokaz ispraznosti ruskih tvrdnji. Dok su krajnje desničarske političke stranke imale značajan uspjeh diljem Europske unije tijekom proteklog desetljeća, marginalizirani nacionalistički rub Ukrajine dosljedno se bori da osigura više od 2% glasova. U praktičnom smislu, moskovska definicija nacista politički je besmislena i uključuje svakog Ukrajinca koji odbacuje ideju da njihova zemlja pripada Rusiji.

Rusija kao oličenje fašizma

Za razliku od demokratske Ukrajine, sama Rusija je danas u mnogočemu oličenje neofašizma. Vladimir Putin je izgradio zapanjujuće fašističku kulturu ekstremnog nacionalizma i ekspanzionističkog militarizma potaknutu pomno kultiviranim osjećajem povijesne nepravde zajedno s nostalgičnim pozivima na izrazito idealiziranu i uglavnom imaginarnu prošlost. Ovo je gotovo udžbenička definicija fašizma.

Kao vrhovni vođa svoje jednostranačke države, Putin je usredotočio velik dio svoje ideološke pozornosti na demoniziranje i dehumanizaciju Ukrajine. U nizu govora osmišljenih da opravda napad na Ukrajinu 24. veljače, Putin je cijelu zemlju osudio kao nelegitimnu "anti-Rusiju" i izjavio da namjerava krenuti u ono što su mediji u Kremlju trubili kao "konačno rješenje" ukrajinskog pitanja.

Ruska invazija na Ukrajinu koju je pokrenuo Putin, poprima oblik nacističkog rata istrebljenja, sa sustavnim uništavanjem civilnog stanovništva i izvješćima o masovnim uhićenjima, popisima ubojstava i prisilnim deportacijama iz okupiranih područja. Nije iznenađujuće da toliko ljudi sada poima "Z" (oznaku Putinovih snaga za invaziju) kao modernu verziju Hitlerove svastike.

Malo znakova spremnosti na kompromis

Iako su mirovni pregovori u tijeku od ranih dana rata, Rusija je do sada pokazala malo znakova spremnosti na kompromis. Umjesto toga, Moskva zahtijeva demilitarizaciju Ukrajine zajedno s gore spomenutom "denacifikacijom", što bi u praksi značilo ostaviti zemlju bez obrane i oduzeti joj ukrajinski identitet. Rusija također traži ukrajinsko priznanje aneksije Krima i takozvanih separatističkih republika na istoku Ukrajine.

Čak i kada bi Ukrajina prihvatila ove opasne prijedloge, iskustvo iz proteklih osam godina pokazuje da bi Rusija iskoristila svaki prekid vatre kako bi se pregrupirala i pripremila za sljedeću rundu neprijateljstava. Moskva bi također nastojala iskoristiti privremenu nagodbu kako bi osigurala ublažavanje sankcija i dobila ekonomsku snagu za daljnje jačanje svoje vojske.

Zbog toga euroatlantski izbor Ukrajine ne može biti na stolu tijekom pregovora. Ruski zahtjevi za ukrajinskom neutralnošću imaju za cilj jamčenje pokornosti Ukrajine. Nakon što Ukrajina poklekne pred ruskim pritiskom i odbije euroatlantske integracije, njezin će suverenitet biti trajno ograničen.

Ukrajinci dobro znaju što ih čeka ako prihvate djelomičnu okupaciju svoje zemlje od strane Kremlja. Od 2014. Krim i istočna Ukrajina pod ruskom okupacijom postali su crne rupe za ljudska prava zajedno s otmicama, komorama za mučenje i tajnim zatočeničkim centrima. Dok Rusija širi svoj nadzor na južnu i istočnu Ukrajinu, izabrani dužnosnici, novinari i aktivisti sada se okupljaju u okupiranim gradovima uključujući Berdjansk, Novu Kahovku i Melitopolj. U slučaju kompromisa, milijuni Ukrajinaca bili bi izloženi strahotama.

Nije to samo Putinov rat

Također je pogrešno pretpostaviti da je trenutni sukob isključivo "Putinov rat". Zapravo, svi dostupni dokazi pokazuju da velika većina Rusa podržava invaziju, dok su prosvjedi protiv rata u ruskim gradovima bili relativno mali i neučinkoviti. U samoj Ukrajini veliki broj ruskih vojnika već je optužen za ratne zločine.

Napori Zapada da izbjegne sukob s Putinovom Rusijom su uzaludni, smatra Kateryna Zarembo. Geopolitički obračun kojeg se toliko boje već je u tijeku, sviđalo se to europskim političkim čelnicima ili ne. Dok tisuće Ukrajinaca umire, a milijuni bježe, cijena koju je plaćao ostatak Europe do sada je bila ograničena na rastuće troškove hrane i grijanja. Međutim, ovaj rat vjerojatno neće potrajati. Ako se Putin ne zaustavi u Ukrajini, zastrašujuća logika njegove revizionističke ideologije dovest će do daljnje agresije protiv europskih susjeda Ukrajine.

Jedini praktičan odgovor je dostaviti Ukrajini oružje potrebno za poraz Rusije i Putina na bojnom polju. Tijekom prvog mjeseca rata, ukrajinska vojska je već pokazala da je sposobna nanijeti katastrofalne gubitke Putinovim invazijskim snagama. Sve je više naznaka da su ruske trupe demoralizirane i da imaju malo želuca za borbu. Sada je vrijeme da se Ukrajina opremi naprednim sustavima zračne i proturaketne obrane zajedno s bespilotnim letjelicama, zrakoplovima, protutenkovskim i protubrodskim oružjem.

Denacifikacija Rusije

Kateryna Zarembo također smatra da bi bilo pravo vrijeme dodijeliti Ukrajini status kandidata za članstvo u EU i predložiti brzi put prema članstvu. Ne samo da bi to signaliziralo da Ukrajina nikada neće biti dio Putinovog zamišljenog Ruskog Carstva, nego bi to također bio jasan pokazatelj da Zapad čvrsto stoji uz Ukrajinu i vjeruje u budućnost zemlje. Uostalom, pita se Zarembo, tko bi ponudio članstvo u Europskoj uniji zemlji koja će uskoro prestati postojati?

Pozivi Ukrajini da napravi kompromis s Putinovim režimom jednako su kratkovidni i neprikladni kao i zagovaranje pregovora s nacističkom Njemačkom na vrhuncu Drugog svjetskog rata. Jedini ishod koji bi trebao zadovoljiti Zapad je potpuni poraz Rusije. Ako Ukrajina prestane s borbom u zamjenu za iluziju privremenog primirja, posljedice za Ukrajinu i cijeli svijet bit će ozbiljne, a troškovi zaustavljanja Putina još će više narasti. Umjesto toga, cilj međunarodne zajednice mora biti denacifikacija Rusije, smatra Zarembo.

