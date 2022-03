Četiri su ključna fronta u Ukrajini gdje su zapeli Rusi već tjednima. Harkiv, predgrađe Kijeva, grad Mikolajiv na jugu i Mariupolj, svugdje se vode žestoke urbane bitke, objasnio je u studiju RTL Direkta Alenko Ribić, bivši dozapovjednik Specijalne policije MUP-a.

Urbano ratovanje je najgora noćna mora za vojsku koja napada, tvrdi Ribić. "Velika je vjerojatnost da ćete zaglaviti između zgrada. Vi morate napadati, a oni vas čekaju i poznaju teren".

Putin je sigurno imao drukčiji plan za Kijev. Onaj konvoj tamo je stajao već tjednima. "Ukrajina ima specijalne postrojbe kao i svaka država koja upravo postoji da uđe u dubinu neprijatelju i napravi dar mar. Oni su razbili tu kolonu na puno manjih kolona, to su uspjeli napraviti s dronovima", objašnjava Ribić.

"Ukrajinci su ih uništili dronovima, ali prije toga su ubacili svoje elitne snage koje su provjerile lokaciju i položaj. Dronovi imaju termalne kamere, a Rusi su palili tenkove da se ugriju, a to je samo pogodno za termalnu kameru", pojasnio je Ribić.

Tko brani ima prednost

Na početku rata Ukrajinci su bili u konfuziji kao i ostatak svijeta, kaže Ribić, ali već nakon nekoliko dana su pokazali svoju vještinu jer su se stabilizirali i počeli pokazivati određene pobjede na terenu i dominaciju.

"Onaj tko brani svoju obitelj, svoju zemlju, je u prednosti i njihov moral je puno veći nego što imaju ruski borci", ističe Ribić.

Bivši dozapovjednik tvrdi kako nismo pogriješili kad smo Mariupolj uspoređivali s Vukovarom.

Mnogi komentiraju da su ove ruske tehnike posuđene iz Sirije, to iscrpljivanje, izgladnjivanje i sl., a s tim se i slaže Ribić. "Rusi tuku po bolnicama, školama, vrtićima… Ništa im nije sveto. To je prljavi rat i nije po konvencijama, ali Rusi postižu svoje ciljeve i uspjeli su sravnati dosta gradova. No, Ukrajinci su vrlo vrlo žilavi", kaže Ribić.

Greška ruskih snaga

Ukrajinci su danas vratili Irpin. "Ako želite zauzeti neki grad onda morate provjeriti ako imate dovoljno resursa da taj grad zauzmete i ostanete u njemu, a ne ovako kako su to Rusi učinili. Zato su Ukrajinci mogli izvesti protunapad i izgurati ih izvan grada nešto dalje", dodaje.

Jako dobro pitanje je imaju li uopće Rusi dovoljno resursa za osvajanje grada, ali i za zadržavanje grada, smatra.

"Moram napomenuti da oklopne jedinice i tenkovi nisu nikakva prednost za zauzimanje grada zato što nisu namijenjeni za urbano ratovanje. Tenkovi su vrlo ranjivi pogotovo jer obrambene snage su na visokim pozicijama i mogu djelovati iz zraka", objašnjava Ribić.

Situaciju u Ukrajini iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.