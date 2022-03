Prošlo je 33 dana otkako je Rusija napala Ukrajinu, a sukob je iz dana u dana sve krvaviji. Potencijalni kraj rata je ta RTL Danas prognozirao bivši ministar obrane Ante Kotromanović.

"Na zapadu stare priče, a na istoku ništa novo", kaže Kotromanović i dodaje kako smatra da je ovo faza iscrpljivanja s obje strane.

"Tko duže izdrži može kasnije ostvariti bolje pozicije. Rusi cijelo vrijeme pokušavaju uništiti logističke centre jer žele tako paralizirati ukrajinske snage i ne dozvoliti manevar", tvrdi.

Ratno gospodarstvo

"Zanimljivo je što Rusija nije uništila ni jedan odašiljač za vezu pa bi tako Ukrajina ostala bez slike i tona. To je NATO radio rijekom kampanje u Srbiji. Ukrajinska vojska vrlo agilno radi protuobranu i drži ravnotežu te su jako precizni i učinkoviti", objašnjava Kotromanović.

Veliki izazov za Ukrajince će biti kako uspostaviti ratno gospodarstvo jer su oni ipak bili veliki proizvođač npr. pšenice, kaže. "Oni moraju nešto napraviti, ne mogu se samo oslanjati na pomoć iz vana. Kako smo mi tijekom domovinskog rata imali ratno gospodarstvo", objašnjava.

"Mariupolj je pred padom. Dolazak Ramzana Kadirova to potvrđuje jer on neće doći u zonu koja nije sigurna. On je prebogat i predobro živi da bi svoj život riskirao", smatra Kotromanović.

Bitan dan

Što se tiče Odese, kaže da će Rusima ako dođe do pada Mariupolja trebati nekoliko tjedana da se presele s kopna na more.

"Po meni je vrlo bitan taj dan 9. svibnja. Do tada ćemo već imati prostor koji su zauzeli Rusi i možda će se ići k tome odvajanju ili će se ići kasnije na dugotrajan rat koji će definitivno štetiti svima. Vidjeli smo da je Putin ostao predsjednik države i da se ruska armija nije urušila", kaže Kotromanović.

Od predstojećih pregovora Kotromanović tvrdi da se ne može puno očekivati. Danas Lavrov spominje i Beograd kao mogući grad za buduće pregovore.

Domaće ratište

"Prvo smo imali Bjelorusiju kao domaće dvorište, ali ipak je Turska članica NATO-a i nisu oni baš sretni s odlaskom dolje. Ne osjećaju se sigurno. Beograd je njima domaće ratište. Mislim da ćemo mi prije obnoviti Zagreb nego što će se službeni Beograd odreći Moskve", objašnjava.

U Zapadu se vrte stalno iste priče, Beograd se prije trebalo natjerati da okrene leđa Rusiji, ističe.

"Europska politika mora biti jedinstvena. Ako Srbija ne ulazi u taj okvir, sorry, ali ne možete biti dio Europske unije", zaključuje Kotromanović.

Situaciju u Ukrajini iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.