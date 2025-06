Pojavio se video suludog skoka u Mostaru iz drugog kuta: 'A pio je cijeli dan, mogao je ubit djecu'

Muškarac koji je u petak skočio s mostarskog Starog mosta, a onda su ga pretukli lokalci švicarski je turist.

riječ je o Luci Bontu, poznom po skakanju s velikih visina, a videe svojih skokova redovito objavljuje na društvenim mrežama.

Bont je na Instagramu izjavio kako mu nije jasno zašto su ga napali, ali se našalio da je sada postao poznat u Bosni i Hercegovini.

Na društvenim mrežama pojavile su se i nove snimke, snimljene s mosta u trenutku kad Švicarac skače. Skočio je odjeven i vidi se kako je za dlaku "promašio" čamac s ljudima koji je u tom trenutku prolazio. Navodno je na njemu bilo i djece.

Dugogodišnji skakač i predsjednik Kluba skakača za Avaz je posvjedočio da je i on vidio skok Švicarca.

Pitao može li skočiti

"On je oko 12 sati ušao u Klub skakača i pitao može li skočiti. Međutim, pravilo je da nikome nije dopušteno da skače s mosta na svoju ruku, već prvo mora proći obuku na lokalnoj skakaonici, počevši s visine od pet, zatim deset i naposljetku 15 metara. Bio je upozoren i rečeno mu je da se skok može izvesti samo na taj način, uz prisutnost osiguranja od strane skakača i čamca koji ga dočekuje. To pravilo vrijedi i za nas, a ne samo za turiste. On to nije prihvatio i rekao je da neće skakati. Otišao je u obližnji kafić gdje sam i ja bio, cijeli dan je pio alkohol sa svojim prijateljima avanturistima. Pio je sve do 20 sati i bio je pod velikim utjecajem alkohola ", rekao je za Listo za "Avaz".

Pojašnjava da se skakač ponovno pojavio na Starom mostu kada je vidio da se ostali skakači spremaju kući.

"Skočio je potpuno odjeven, u majici, trapericama i tenisicama, kako nitko ne bi shvatio da namjerava skočiti. Dolje su bili čamci koji prevoze turiste. Samo je skočio, a u čamcu su bila djeca mlađa od pet godina. Mogao je ubiti tu djecu. Skakači ga nisu napali – to su učinili lokalni kupači koji se tamo redovito kupaju. Kad sam vidio što se događa, dotrčao sam iz kafića, bacio japanke i vidio da je nastala hajka. Dobio je nekoliko udaraca – to nitko ne podržava. Meni je to bilo grozno, a kamoli nekome tko to gleda na snimci", rekao je.

Shvatio je da je pogriješio

Nastavio je da je došao sam preko Radobolje da ga zaustavi. "Stigao sam na pola stepenica do njega, uhvatio ga za ruku i više ga nitko nije dirao. Pola tih ljudi nisam ni poznavao. On je tada shvatio da je pogriješio, pružio je ruku skakačima i ispričao se. Nije znao da je mogao ubiti djecu. Tek kad je vidio snimak, shvatio je što je učinio", ispričao je Listo.

Nastavio je da ovo šalje ružnu sliku o Mostaru što nitko ne želi, ali da se ovaj skok može smatrati pokušajem ubojstva djece.

Svjedoči da nije on prvi turist s kojim su imali probleme.

"Lani smo skupljali novac za jednog koji je slomio kralježnicu, Kineza još nisu pronašli. Nikada nije bilo incidenta kad bi turist došao i pitao može li skočiti. Svi su skočili sigurno, dobili certifikat na engleskom jeziku i ponijeli predivnu uspomenu", zaključio je Listo za "Avaz".

Najnoviju snimku snimljenu s mosta u trenutku kad je Švicarac skočio, možete vidjeti OVDJE.

