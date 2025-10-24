Pojavila se snimka bijega iz Louvrea: Lopovi nestali u filmskoj pljački nakita

Pojavila se snimka usporenog bijega dvojice lopova iz Louvrea koji su u pljački stoljeća u nedjelju iz najposjećenijeg muzeja odnijeli francuske krunske dragulje vrijedne 88 milijuna eura, što predstavlja ovi dramatičan obrat u šokantnoj krađi.

Isječak od 36 sekundi, čiju je autentičnost tvrdio Le Parisien, pokazuje dvojicu muškaraca odjevenih crno, jednog sa žutim prslukom i drugog s motociklističkom kacigom, kako se polako spuštaju dizalom za namještaj iz muzejske galerije Apollo otkud su ukrali neprocjenjivi nakit.

Vjeruje je se da su snimljeni s obližnjeg prozora muzeja, s pogledom na Quai François Mitterrand gdje su lopovi ranije parkirali ukradeni kamion s 30-metarskim ljestvama i dizalicom za košaru koju su koristili za pristup galeriji na prvom katu.

"Pojedinci su na skuterima, odlaze", čuje se glas na snimci, vjerojatno zaštitara, kako govori preko radioveze, prenosi Guardian.

🚨 The moment the thieves fled the Louvre was caught on camera!



The robbers left the museum using a lift and then escaped on scooters. 🛵💨 pic.twitter.com/D3xVW8maHe — NEXTA (@nexta_tv) October 23, 2025

U muzeju proveli manje od 4 minute

Ubrzo se u kadru vide muškarci koji bježe na skuterima. "Dovraga, evo ih, policija", također se može čuti.

Prema dostupnim informacijama, dvojica iz četveročlane bande provalila su u nedjelju u 9.30 sati u galeriju nedugo nakon otvaranja muzeja. Razbili su očito neosiguran prozor pa rezačem diskova otvorili dvije vitrine s nakitom.

Ukrali su osam vrijednih komada, uključujući ogrlicu sa smaragdima i dijamantima koju je Napoleon I. poklonio svojoj drugoj supruzi Mariji Lujzi, te dijademu koja je nekoć pripadala carici Eugeniji, supruzi Napoleona III.

Vjeruje se da je cijela operacija trajala manje od sedam minuta, a dvojica pljačkaša koja su ušla u galeriju amo u provela svega tri minute i 58 sekundi.

Istraga se nastavlja i francuske vlasti intenzivno tragaju za pljačkašima i vrijednim nakitom.

