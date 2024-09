Misteriozna snimka o napadima 11. rujna šokirala sudnicu: 'Ovo su demoni Bijele kuće'

Britanski detektivi od osumnjičenika za stravične napade 11. rujna 2001. godine zaplijenili su snimku koja postavlja niz novih pitanja.

Dosad neviđeni videozapis prikazuje osumnjičenika koji dvije godine prije napada luta oko zgrada američke vlade u Washingtonu. Kako javlja Sky News, snimao je Bijelu kuću, Kapitol, Vrhovni sud i zaštitare. U jednom trenutku na arapskom je izjavio: "Kažu da su naša djeca demoni. Međutim, ovo su demoni Bijele kuće."

Također je snimio avion u niskom letu te komentirao: "Aerodrom nije daleko odavde. Avion polijeće." Snimka traje sat vremena, a završava kadrovima dvaju limuzina. "Njihovi automobili. To ste rekli u planu", čuje se glas u pozadini.

Detektivi Scotland Yarda snimku su otkrili desetak dana nakon tragedije, nakon što su uhitili osumnjičenika Omara al-Bayoumija. Ispitivali su ga tjedan dana, a nakon toga su ga pustili bez optužnice. FBI ga je kasnije identificirao kao agenta saudijske obavještajne službe. Al-Bayoumi poriče da je imao bilo kakvu ulogu u organiziranju napada. Rekao je da je njegova snimka običan turistički video.

Snimka je nedavno prikazana tijekom građanskog sudskog postupka u New Yorku, u kojem žrtve, obitelji i tužitelji, pokušavaju saudijsku vladu tužiti za suučesništvo u napadima. Voditeljica kampanje Sharon Premoli, koja je preživjela napad 11. rujna, pratila je nedavno saslušanje kad su pušteni dijelovi snimke."Al-Bayoumi je koristio riječi 'demoni' i 'plan'. To nije turistički video, on je obilježio zgrade i područja", rekla je Premoli.

Na sudu je prvi put prikazana i stranica iz bilježnice sa škrabotinama i izračunima o udaljenostima zrakoplova od tla i horizonta. Al-Bayoumijev odvjetnik rekao je da je to dio domaće zadaće njegova sina tinejdžera.

