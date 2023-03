Slučaj pogubljenja ukrajinskog vojnika izazvao je veliku pozornost ne samo u Ukrajini već diljem svijeta nakon što se pojavila snimka koja prikazuje njegovu likvidaciju u trenutku dok puši posljednju cigaretu i ruskom ubojici, ili ubojicama, hladno poručuje ‘Slava Ukrajini!‘.

Iako se isprva mislilo kako je na snimci Timofej Šadura Mikolajevič koji je navodno nestao 3. veljače nakon što je zarobljen u blizini Vuledara, u regiji Donjeck, čini se da tomu ipak nije tako. Jer predstavnici Oružanih snaga Ukrajine potvrdili su da je vojnik s videosnimke koja se 6. ožujka pojavila na društvenim mrežama ukrajinski borac iz 163. bataljuna 119. zasebne brigade Teritorijalne obrane Černihivske oblasti Oleksandar Macijevski.

Njegova je majka Praskovia za njemački Bild rekla da je i sama za smrt svojeg sina saznala nakon što je vidjela snimku na Facebooku.

"Bila je večer. Otvorila sam Facebook. Gledam snimku, to je Saša. Stravična snimka smaknuća. Gledala sam to i shvatila da je to moj sin. Vrisnula sam u šoku", ispričala je i dodala da je zatim nazvala svoju snahu Juliju i poslala joj snimku. I ona je potvrdila da je to Oleksandr.

Snimku je pogledao i njegov sin Miša.

"Bako, ovo je naš tata. Prepoznao sam ga, način na koji puši, način na koji stoji, to je naš tata, rekao mi je", ispričala je za Bild.

The Guardian danas piše da će komemoracija za vojnika biti održana nakon što vlasti sa sigurnošću utvrde o kome se zapravo radi.