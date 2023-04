Plutajući most Shiziguan jedan je od najspektakularnijih mostova na svijetu, odnosno najveći plutajući most te je čak uvršten u Guinnessovu knjigu rekorda, piše revija HAK. Smješten je u okrugu Xuan’en u jugozapadnoj pokrajini Hubei u Kini.

Unutar slikovitog područja Shiziguana nalazi se most i okružen je zelenim šumama koje su vrlo bujne. Poznat je i kao vodeni autoput jer hodanje ili vožnja mostom ljudima pruža nevjerojatan osjećaj da se kreću po površini vode.

Most se proteže preko rijeke Qingjiang, a poznat je i kao Dugi most snova. Izgrađen je iznad vijugave tirkizne rijeke koja dostiže dubine od 60 metara, dug je 500 metara i širok 4,5 metara. Most, naravno, ima ograničenje brzine kako se ne bi stvorio veliki val, a otvoren je za javnost sada već davnog 1. svibnja 2016.