Nakon što su ruske snage u veljači pokrenule invaziju na Ukrajinu malo tko je očekivao da će rat potrajati. Prvenstveno zbog uvjerenja da su snage Vladimira Putina oružano i vojno nadmoćne. Međutim, Ukrajinci su smogli snagu i uz pomoć Zapada počeli pružati sve žešći otpor Rusima. Pomoć u oružju koju su dobili pomogla im je da krenu u protuofenzivu, koja je još u tijeku.

A svoje uspjehe na terenu često dijele po društvenim mrežama pa ih tako svakodnevno možemo vidjeti u akciji. Slučaj je to i ove srijede. Pa pogledajte ispod kako to izgleda na terenu:

A usred rastućih strahova da bi Moskva mogla izazvati veliku eskalaciju rata u Ukrajini, Vladimir Putin je nadgledao je nuklearnu vježbu ruskih snaga.

Vježba je bila planirana neko vrijeme i SAD je unaprijed bio obaviješten. Ministar obrane Sergej Šojgu rekao je da je Putin nadgledao obuku, za koju je rekao da se provodi kako bi se uvježbavalo izvođenje "velikog nuklearnog napada kao odgovor na neprijateljski nuklearni napad".

Javio se Putin

Putin se, također, putem videokonferencije susreo sa sudionicima sastanka Vijeća šefova sigurnosnih agencija i specijalnih službi država članica Zajednice neovisnih država.

"Konfliktni potencijal u svijetu u cjelini, kao i na regionalnoj razini, vrlo je visok. Pojavljuju se novi rizici i izazovi za kolektivnu sigurnost. Prije svega, to je posljedica oštrog zaoštravanja globalne geopolitičke konfrontacije. Doslovno pred našim očima, svijet se mijenja i zapravo postaje multipolaran. No, neki sudionici međunarodne komunikacije pod svaku cijenu nastoje održati svoju poljuljanu hegemoniju, služeći se širokim spektrom političkih, vojnih, gospodarskih, informacijskih i drugih metoda i sredstava – od razbijanja pravnih mehanizama strateške stabilnosti do uvođenja jednostranih sankcija protiv onih koji se ne slažu s njihovom politikom.

Ne prezaju ni od izravne sabotaže. Mislim na organiziranje eksplozija na međunarodnim plinovodima Sjevernog toka. Zapravo, riječ je o razaranju paneuropske energetske infrastrukture. I to se čini unatoč činjenici da takve, da tako kažem, metode, naravno, uzrokuju ogromnu štetu europskom gospodarstvu, značajno pogoršavaju životne uvjete milijuna ljudi. A zapravo se šuti tko je to napravio, koga to zanima", poručio je Putin između ostalog.

