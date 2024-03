Prvi ožujka rok je do kada bi trebala biti formirana nova vlast u Beogradu. Kako sada stvari stoje, ponovno glasovanje u glavnom gradu bit će moguće već u travnju. "Rok je nedjelja. Ako do nedjelje ne bude izabran predsjednik Skupštine grada Beograda, to znači da će novi izbori biti održani u roku od 45 do 60 dana, odnosno 21. ili 28. travnja", rekao je sinoć predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

U ekskluzivnoj izjavi za Net Hr, glasnogovornik Europske komisije Peter Stano navodi kako "izborni procesi u Srbiji zahtijevaju daljnje reforme". “Prijave o nepravilnostima na izborima treba rješavati na transparentan način, pa tako i one vezane uz lokalne izbore”, dodaje Stano.

Velika borba za glasove

Goran Jovanović, novinar i kolumnist, navodi da će se velika borba za glasove birača voditi u Nišu, ali i širom Vojvodine: "U Nišu su naprednjaci najslabiji u cijeloj Srbiji, a uzrok tome su stalni sukobi unutar tamošnjeg SNS-a koje ni Vučić nije mogao riješiti."

Također, nakon ponovljenih izbora u travnju ili svibnju, do kraja lipnja moraju se održati izbori za lokalne općine u Beogradu, kao iu drugim mjestima u Srbiji. To u praksi znači da će i ova, kao i prošla godina, u Srbiji uglavnom biti izborna.

"Vučiću odgovara što se formiranje nove vlade, kao i više puta najavljivano stvaranje Pokreta za Srbiju, otežava. Razlog je jasan - Vučić, ali i ostali političari u regiji, prvenstveno u Hrvatskoj i BiH, čekaju rasplet europskih izbora u lipnju, ali i rasplet političke krize u SAD-u na jesen, o čemu će uvelike ovisiti završetak rata u Ukrajini te globalni odnosi s Rusijom" objašnjava Jovanović.

Hrvatsku očekuju i izbori za Sabor, kao i za Europski parlament, a krajem godine i predsjednički izbori. Do kraja godine najvjerojatnije će i Mađari glasati za novog predsjednika, budući da je izbor novog predsjednika Tamasa Sulyoka, nakon ostavke predsjednice Katalin Novak, naišao na brojne kritike unutar EU.



