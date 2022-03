Pavel Pavlišin, direktor nuklearne elektrane Rivne i nekadašnji prvi čovjek Energoatoma, državne tvrtke koja upravlja svim nuklearnim elektranama u Ukrajini, ustvrdio je tijekom razgovora s novinarkom HRT-a da Rivna proizvodi energiju prema planu.

"Što se tiče nuklearne elektrane Zaporižje, danas je ta elektrana pod kontrolom ruske vojske ili okupatora. Mi smatramo da je to nuklearni terorizam bez presedana, terorizam koji treba osuditi cijelo europsko društvo i cijeli svijet.

Prvi se put u povijesti nuklearne energetike događa takvo što i prema našoj informaciji ugrožena je isporuka grijanja. Provode se radovi na obnovi sustava. Eto to je ukratko kakva je situacija u našem gradu, rekao je Pavlišin.

Na pitanje kako će elektrana Zaporižja funkcionirati pod nadzorom ruske vojske, rekao je da ne razumije što Rusi izvode. "Pucaju po našoj zemlji, a istovremeno tvrde da su nešto oslobodili, da su spriječili nekakve nuklearne incidente. Teško mi je komentirati kako se spremaju i što planiraju", rekao je i nastavio:

"Status je potpuno normalan, normalno radimo, proizvodimo električnu energiju u skladu s planovima. Kod nas sve teče prema zadanom planu, nema nikakvih problema, pitanja, dobro smo raspoloženi. Sve naše osoblje u drugim gradovima je dobro, svi smo spremni braniti svoju neovisnost, svoje gradove i elektrane", naglasio je.

Na pitanje strahuje li od nuklearnog incidenta, odgovorio je ovako:

"Mislim da se nuklearnog incidenta boje sve nuklearne elektrane, bez obzira na to gdje se nalaze, u svim zemljama je tako. To je vrlo ozbiljno i teško pitanje. Naravno da se bojimo. Danas sav svijet koji razumno razmišlja ne bi smio dopustiti da se događaju ovakvi slučajevi".

Uputio je i apel kolegama iz Rusije.

"Obratio sam im se kako bi na sve moguće načine zaustavili rat i agresiju. Oni ne bi smjeli šutjeti o tome što se danas događa u našoj zemlji i to što danas šire ruski mediji o nekakvom procesu oslobođenja. To su gluposti i moji kolege u Rusiji trebali bi to razumjeti jako dobro.

Oni su profesionalci i moraju znati što znače vojna djelovanja oko nuklearnih elektrana ili u njima, gdje postoji velik rizik. Korištenjem teškog naoružanja i općenito oružja u blizini elektrana, smanjuje se razina sigurnosti nuklearke i svašta se može dogoditi.

Ja sam im se obratio kako oni ne bi o tome šutjeli, kako bi o tome govorili svojim vladama na sve moguće načine, kako bi im rekli da se to ne smije raditi. To je situacija bez presedana", rekao je između ostalog.

