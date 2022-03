Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij upozorio je da će Rusi krenuti prema istočnoj Europi ako Ukrajina padne. No, bivši načelnik glavnog stožera Oružanih snaga RH te umirovljeni general Pavao Miljavac tvrdi da do prije tjedan dana nismo mogli zamisliti ni da će početi rat, a kamoli da će se zveckati nuklearnim naoružanjem.

Smatra da je po ruskoj vojnoj doktrini prva faza trebala završiti brzo, no nije. Rusija sada nema kamo, pa bi mogla stremiti demilitarizaciji i promjeni strukture vlasti u Ukrajini. No, Ukrajinci će na to teško pristati i to je kamen spoticanja u cijelom sukobu.

"Na to mogu pristati jedino ako na to budu prisiljeni masovnim granatiranjem, a to je onda druga priča, jer se u tom momentu događa produžetak rata, a to Rusima ne odgovara", pojasnio je general Miljavac za Dnevnik.hr.

Rusi koriste jake adute

Rusima ne odgovara što njihov višekilometarski konvoj već nekoliko dana stoji na tridesetak kilometara od Kijeva. "Dosta je teško reći, mislim da te operacije nisu napamet, nego dugo planirane, očito i sa zalihama goriva, naoružanja… Moguće je da čekaju operativni raspored da bi zaokružili i stisli Kijev", rekao je Miljavac dodavši da bi zauzimanje Kijeva mogli izvesti raketnim sustavima, a ne uobičajenom mehanizacijom.

Upravo raketni sustavi imaju dugu tradiciju u ruskoj vojsci. "Kaćuše" ili "Staljinove orgulje" su razorile njemačku vojsku u Drugom svjetskom ratu, Ukrajinu trenutno granatiraju BM-21 Gradom, a zapadni svijet već dugo strahuje od sustava S-300 i S-400 koji mogu nositi interkontinentalne projektile opremljene nuklearnim bojevim glavama.

Miljavac ocjenjuje kako Rusi koriste samo dio svoje moderne tehnologije u Ukrajini. U usporedbi s devedesetim godinama su se, kaže, sigurno razvili. Dodao je da su im oklopne postrojbe, zrakoplovstvo i raketni sustavi prilično jaki, a upravo to Rusi koriste u Ukrajini.

Opravdanje za ruske napade

No, Ukrajincima pomaže Zapad velikom financijskom, materijalnom, ali i vojnom pomoći koja se ogleda u slanju oružja. No, transport u Ukrajinu bi mogao biti problematičan, jer Rusi imaju satelite.

"Slušao sam danas ministra, pa je rekao da će se naći način. To nije tako jednostavno. Rusi sigurno imaju razvijenu obavještajnu mrežu, puno Rusa je živjelo u Ukrajini, sigurno je da su umreženi, to svatko pojačava prije napada. Drugo, sila tih malih bespilotnih letjelica, ne znam na koji se način misli ići", rekao je MIljavac i zaključio kako sve kasni i daje opravdanje Rusima da udare na Ukrajinu još jače.

'Putin se osigurao'

Jedan od scenarija kraja rata u Ukrajini, o kojima se ovih dana počelo pričati je i svrgavanje Vladimira Putina. Miljavac tvrdi da će to ići vrlo teško, čak i ako ga "skinu" vojska ili obavještajna zajednica.

"On je to osigurao, ima svoje argumente, on je digao Rusiju s koljena i stavio na kartu svijeta da je se uvažava. Ako bi se on sad povukao, imao bi strašnih problema doma. To je koštalo dosta, dobili su teške sankcije, a drugo... što bi on značio u svijetu? Nekakva njegova snaga, bio bi gotov, zato je to opasno", zaključio je general Miljavac.

