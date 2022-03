Pregovori između Rusije i Ukrajine su, prema nekim analizama, pokazali slabost ruske vojske koja nije ostvarila zadane ciljeve, ali i označili početak strašnije faze rata u kojoj Rusi više ne biraju mete u Ukrajini.

“Pregovori su pokazali da ruska ‘specijalna operacija’ nije uspjela. Rusija nije uspjela provesti blitzkrieg i primorana je na pregovore. Početne pretpostavke se razlikuju od onog što je nakon prvog dana invazije oglašeno. Odmah nakon početka invazije Rusija je najavila da je ključna pretpostavka za početak pregovora kapitulacija ukrajinske vojske. To više nije nikakav uvjet, pregovori će se nastaviti, za Ukrajinu dobro, za Rusiju loše. Svjedočimo jednom nevjerojatnom preokretu, diplomatski uspjeh kakav Rusija nije uspjela postići 20 godina, Putin je jednom katastrofalnom odlukom pretvorio u rat koji će Rusija izgubiti”, prokomentirao je za N1 bivši hrvatski veleposlanik u Rusiji, Božo Kovačević.

Koliko god rat bude trajao, Kovačević smatra da će morati završiti pregovorima, u kojima će Rusija s vremenom imati sve lošiju poziciju. “Ključno je samo pitanje do koje mjere će Ukrajina biti razorena, kolika će biti cijena ruskog poraza", tvrdi Kovačević i dodaje:

“Ruski poraz za Putina ima i zabrinjavajuću dimenziju, a to su unutarpolitičke posljedice. Nadao se da će kao 2014., kad je s lakoćom osvojio Krim i imao popularnost od 80 posto, da će ponoviti to s cijelom Ukrajinom. Već danas u Rusiji kažu da ima visoku podršku od 64 posto, ali s obzirom na dosadašnji rejting to je pad s naznakom da će još padati. Iz Putinovih izjava se moglo iščitati da je Zelenskom namijenio sudbinu Saddama Husseina ili Muammara Gaddafija. Sad zbog posljedica na unutarnjem planu treba biti zabrinut hoće li njega zadesiti takva sudbina”, rekao je Kovačević.

Putin ujedinio Zapad

Osim što je jednim potezom upropastio 20 godina diplomatskih napora Rusije, Kovačević smatra da je Putin uspio u onom što nikako nije htio učiniti. Ratom u Ukrajini je ujedinio Europsku uniju, NATO i Sjedinjene Američke Države.

“Putin je ujedinio zapadni svijet i Americi omogućio bezbolno i besplatno postizanje ciljeva do kojih je SAD-u stalo. Predsjednik Biden se suočio s izgubljenim povjerenjem u Ameriku kao lidera svijeta, ono se sada vratilo preko noći. Što se tiče EU-a, te trajne boljke EU-a su prevladane, ali povećan je utjecaj SAD-a u političkom i energetskom smislu. Sve je to suprotno onome što je Rusija dosad uspješno uspijevala postići. Putin je svojom odlukom postigao niz učinaka koji su sasvim suprotni njegovim strateškim ciljevima i koji su doveli Rusiju na rub ekonomske propasti. Znam da zvuči kao katastrofično predviđanje, ali te sankcije imat će posljedice na svakodnevni život desetaka milijuna ruskih građana”, istaknuo je Kovačević.

Uzajamno uništenje

Bivši veleposlanik u Moskvi tvrdi da je sve moguće nakon što je ruski predsjednik povukao najopasniji potez i stavio nuklearne snage u visok stupanj pripravnosti.

“Njegova odluka o priznavanju odmetnutih proruskih regija bila je iracionalna. Odluka o invaziji bila je potpuno iracionalna. Na podlozi takvog ponašanja ne treba isključiti mogućnost da ta nuklearna prijetnja bude ostvarena. Jedino što mu se može odgovoriti je da i drugi imaju nuklearno oružje. Stanje je još uvijek takvo da onaj koji prvi ispali, i on bude uništen. Uzajamno je zajamčeno uništenje u slučaju pokretanja nuklearnog rata, ali bojim se da protiv toga ništa ne možemo učiniti. Nada se može polagati u to da među pripadnicima ruske elite vlasti ima razumnih ljudi koji će se tome suprotstaviti”, zaključio je naš diplomat.

Najnovije vijesti iz Ukrajine pratite OVDJE.