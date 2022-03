"Božje čudo patrijarha Kirila trenutno vodi rat u Ukrajini". Ovaj hvalospjev poglavara Ruske pravoslavne crkve bio je upućen njegovu velikom prijatelju Vladimiru Putinu, čiju agresiju na susjednu zemlju ne vidi kao napad, već kao oslobađanje.

Tijekom liturgije, patrijarh Kiril je poručio kako rat u Ukrajini ima metafizičko značenje. Pritom su protivnici Kremlja sile zla, a Zapad je genocidan u zemljama koje nemaju gay pride.

"U pravoslavnim crkvama je jasno tko je prvi. A prvi je uvijek bio car, odnosno to je predsjednik u nekim drugim slučajevima. U principu odnos Kirila i Putina nije neobičan", objašnjava za RTL povjesničar Tvrtko Jakovina.

Neobična slika oslobođenja

No, Kiril kao da je zaboravio da je za Rusku pravoslavnu crkvu glavni ukrajinski grad Kijev sveto mjesto pravoslavlja. "Kiril ovo vidi kao oslobađanje Ukrajine, ne kao agresiju, ne kao napad. Iz njegove vizije svijeta ovo je nešto što Putin čini dobro, jer on vraća Ukrajini onaj stari sjaj i vraća joj slobodu", smatra doktor pastoralne teologije na Sveučilištu u Grazu, Dalibor Milas.

Otkud ta slika oslobođenja u Kirilovim očima? Milas objašnjava da u Ukrajini djeluju dvije važne pravoslavne crkve. Jedna je nezavisna i predvodi ju mitropolit Epifanije. Druga je Ruska pravoslavna crkva kojoj je na čelu patrijarh Kiril. No, došlo je do raskola, jer Kirilova Crkva poziva na prekid rata, ali ne i on.

"Putin je u pripremi invazije na Ukrajinu odlučio iskoristiti sinergiju onog starog mita o ispravnosti i svetost ruskog pravoslavnog carstva uz ovu tragičnu podršku Ruske pravoslavne crkve na čelu s Kirilom. Kiril samo zapravo drži stranu svom vladaru", tvrdi Milas.

Prebliski odnosi poglavara i vladara

Blizak odnos između vjerskog poglavara i vladara neke države u pravoslavlju je prisutan više od 1000 godina. Čak i u nama bližim krajevima postoje slični odnosi.

"Sve skandali koji su bili u pravoslavnoj crkvi, od Kačavende prije desetak godina, sve je to Vučić uspio riješiti ili je država uspjela riješiti i ja bih rekao, utišati crkvu kada je to bilo potrebno", govori povjesničar Jakovina.

I dok Kiril podržava rat, papa Franjo, prvi koji se susreo s čelnikom Ruske pravoslavne crkve od raskola u 11. stoljeću, poziva na prekid sukoba. Na njegovoj je strani i 300 ruskih svećenika, koji su također osudili rat. Ruska pravoslavna zajednica u Amsterdamu u znak protesta više neće spominjati Kirilovo ime u liturgijama, a rat su kritizirali ukrajinski nadbiskup i rumunjski patrijarh.

"Svijet mora shvatiti da su nuklearno oružje i projektili u rukama manijaka koji će možda sutra ili za tjedan dana granatirati neka druga mjesta diljem svijeta," smatra Jevstratij Zorija iz Ukrajinske pravoslavne crkve.

Poljuljano jedinstvo

Jakovina smatra da bi Kirilova svesrdna i javna podrška Putinu mogla poljuljati jedinstvo među pravoslavnim crkvama. "Moskva o sebi misli kao o trećem Rimu. Prvi Rim je bio Rim koji je pao, pa je pao Istanbul, a onda je došla Moskva koja ne bi trebala nikada pasti, nego bi trebala ostati treći Rim zauvijek, u smislu tog mesijanskog centra duhovnosti, ali i centra jedne civilizacije. To je ovom krizom i daljnjim razvojem odnosa u Rusiji nagriženo", poručuje Jakovina.

No, prijateljstvo Putina i Kirila, na užas mnogih, još uvijek nije nagriženo.

Situaciju u Ukrajini možete pratiti OVDJE.