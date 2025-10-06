Papa Lav izdao nova pravila o vatikanskim financijskim ulaganjima

Papa Lav XIV. izdao je dekret s novim pravilima koja se tiču financijskih ulaganja Rimske kurije, poništivši uredbu svoga prethodnika, pape Franje.

Vatikanska banka (IOR) izgubit će svoje isključivo pravo upravljanja vatikanskim financijskim investicijama.

Novi dekret navodi da će Sveta stolica kao opće pravilo nastaviti koristiti IOR za upravljanje imovinom. Međutim, kompetentna tijela također mogu koristiti financijske posrednike drugih država ako smatraju da je to učinkovitije ili povoljnije.

Financijski posrednici primjerice mogu biti banke ili hedge fondovi. Na ovaj potez gleda se kao na značajan korak u reorganizaciji vatikanskih financija.

Tijekom ljeta 2022. godine, papa Franjo odredio je da IOR ima ekskluzivnu odgovornost upravljanja imovinom i da je povjerenik ukupne financijske imovine Svete Stolice i povezanih institucija.

Optužbe o korupciji

Novi dekret pape Lava XIV. slijedi preporuke stručnjaka. IOR upravlja imovinom oko 12.000 klijenata. Među njima su katoličke institucije, vatikanski zaposlenici i veleposlanici Svete Stolice.

Banka se suočava s uzastopnim optužbama o korupciji i pranju novca, a valjano upravljanje njezinim financijama i ulaganjima ostaje osjetljivo pitanje unutar Vatikana.

