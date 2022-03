Brzoplet sam, loš nogometaš i smeta me što nikad nemam ni novčića u džepu. Papinsko ruho krije normalna čovjeka, kaže papa Franjo u novoj knjizi.

"Usijane sam glave, nestrpljiv. Ponekad žurim s odlukama", kaže poglavar Katoličke Crkve u novoj knjizi "Od siromaha do pape, od pape do svijeta“, koja se temelji na Franjinim odgovorima na pitanja obespravljenih i siromašnih u svijetu.

Od brazilskih favela do beskućnika u Indiji, Iranu i Sjedinjenim Američkim Državama, ljudi iz 80 zemalja svijeta poslali su 100 pitanja papi, čiji su odgovori prikupljeni u knjizi koja će biti objavljena prvog travnja. "Kolika vam je plaća? Jeste li ikada imali djevojku? Imate li mana?“, glase neka od pitanja postavljena papi u sklopu projekta francuske udruge Lazare, koja upravlja domovima u kojima nekadašnji beskućnici žive zajedno.

Iznenađujuće iskren

Poglavar 1,2 milijarde katolika u svijetu pristao je sudjelovati u projektu "i bio je iznenađujuće iskren, čak i pri veoma osobnim pitanjima“, rekao je glavni tajnik udruge Pierre Durieux.

Papa, koji za sebe kaže da je "sanjar“ i ljubitelj francuskog pjesnika Baudelairea, odgovorio je potvrdno na pitanje o djevojci. "Unatoč ludom rasporedu, odvojio je vrijeme kako bi čuo sva pitanja, sve do jednog“, rekao je Durieux.

Jorge Mario Bergoglio, koji je odabrao ime Franjo kako bi pokazao da će u njegovu papinstvu siromašni u svijetu biti u prvom planu, progovara o svojem životu, obitelji, ukusima, svećeničkom pozivu i netoleranciji prema luksuzu.

"Boli me kada se ljudi iz Crkve, svećenici, biskupi, kardinali, voze u luksuznim automobilima, daleko od toga da pružaju primjer siromaštva“, rekao je papa, kako ga citiraju u knjizi.

Odbacuje sve skupe stvari premda priznaje da si ih ne bi mogao kupiti čak i kada bi htio. "Ne primam plaću. Ni lipe! Nahrane me, a ako nešto trebam, samo to zatražim“, rekao je.

"Usput budi rečeno, uvijek mi kažu 'da'. Nitko se ne želi svađati s papom". "Moje siromaštvo je fiktivno jer mi ničega ne nedostaje. No, pomalo je apsurdno da za sve moram pitati. To me čini manje samodostatnim“, priznao je.

Nespretni nogometaš

No, jednu stvar sigurno neće tražiti - kopačke. Iako mu je nogomet omiljen, papa, koji je rodom iz Argentine, nikada u tome sportu nije bio vješt. "Kada sam bio mlad, uvijek bi me stavili na gol jer sam loše igrao. Rečeno mi je da imam dvije lijeve noge“, našalio se.

Loic Luisetto, upravitelj udruge Lazare, rekao je da je Franjo "jednostavan čovjek s briljantnim smislom za humor“. "Dali smo mu malo dugme koje je mogao koristiti ako ne želi odgovoriti pitanje. Nijednom ga nije upotrijebio“, rekao je Luisetto.

Franjo se na četiri sastanka u Vatikanu virtualno razgovarao s desecima ljudi u projektu koji su organizirali Lazare i 20 nevladinih organizacija s pet kontinenata. "Što biste pitali papu da je ispred vas?“, pitali su sudionike.

Obiteljska atmosfera u Vatikanu

Sva nervoza o postavljanju osobnih pitanja prvom katoliku svijeta nestala je nakon što su organizatori, koji su boravili u papinoj rezidenciji u Vatikanu, nabasali na njega dok je obavljao svoje uobičajene dnevne poslove.

Vidjelu su Franju "u dizalu ili za doručkom“, rekao je Durieux i dodao da je ta bliskost doprinijela izgradnji "obiteljske atmosfere“ tijekom intervjua. U vrijeme doručka, papa je vjerojatno već bio budan satima.

Priznao je da je "pravi zombi“ ujutro, što možda i nije tako iznenađujuće ako se uzme u obzir činjenica da se budi nedugo nakon četiri. No, tako rano ustajanje u dobi od 85 godina ima svoju cijenu pa je Franjo priznao da "ponekad zaspe tijekom molitve“.

Nakon što ustane, odijeva se. Međutim, nikada ne oblači tradicionalne bijele hlače koje je nosio njegov prethodnik, papa Benedikt XVI. "Nisam sladoledar“, kaže papa Franjo.