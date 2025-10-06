Pakao nad Krimom, Ukrajinci pogodili skladište nafte: Objavljene snimke ogromnog požara

Ukrajinske snage u noći na ponedjeljak dronovima su napali okupirani Krim, a eksplozije su odzvanjale diljem poluotoka, prenosi portal RBC Ukraine.

Proukrajinski kanal Krimski vjetar navodi da je prva meta bilo zrakoplovno područje Saki u Novofedorivki. Detonacije su se čule oko 0.23 sati, a ubrzo nakon toga aktivirala se protuzračna obrana.

Otprilike sat vremena nakon, eksplozije su zabilježene u Feodosiji, Jevpatoriji, okrugu Simferopol i u blizini sela Andrijivka.

Šire se snimke

Iduća meta bilo je skladište nafte u Feodosiji. Vjeruje se da je tijekom udara eksplodirao spremnik goriva, nakon čega je izbio ogromni požar. Brojni lokalni kanali počeli su dijeliti prve snimke s lica mjesta.

🔥The largest oil depot in temporarily occupied Crimea is on fire in Feodosia.



According to monitoring channels, a fuel tank exploded after a probable drone attack. 😏



The occupation authorities have not commented on the situation yet.👀 pic.twitter.com/gzCVL69JwG — Malinda 🇺🇸🇺🇦🇵🇱🇨🇦🇮🇹🇦🇺🇬🇧🇬🇪🇩🇪🇸🇪 (@TreasChest) October 6, 2025

Navodno su dronovi pogodili i vojni objekt između Jevpatorije i sela Zatišne. Službenih izjava o posljedicama napada zasad nema.

Podsjetimo, Ukrajinci su tijekom noći granatirali i rusku regiju Belgorod. Oštetili su elektroenergetsku infrastrukturu, a tisuće su ostale bez struje.

