Pakao nad Krimom, Ukrajinci pogodili skladište nafte: Objavljene snimke ogromnog požara

Pakao nad Krimom, Ukrajinci pogodili skladište nafte: Objavljene snimke ogromnog požara
Foto: X/screenshot

Dronovi su navodno pogodili i vojni objekt Jevpatorije i sela Zatišne

6.10.2025.
9:57
Erik Sečić
X/screenshot
Ukrajinske snage u noći na ponedjeljak dronovima su napali okupirani Krim, a eksplozije su odzvanjale diljem poluotoka, prenosi portal RBC Ukraine

Proukrajinski kanal Krimski vjetar navodi da je prva meta bilo zrakoplovno područje Saki u Novofedorivki. Detonacije su se čule oko 0.23 sati, a ubrzo nakon toga aktivirala se protuzračna obrana.

Otprilike sat vremena nakon, eksplozije su zabilježene u Feodosiji, Jevpatoriji, okrugu Simferopol i u blizini sela Andrijivka.

Šire se snimke

Iduća meta bilo je skladište nafte u Feodosiji. Vjeruje se da je tijekom udara eksplodirao spremnik goriva, nakon čega je izbio ogromni požar. Brojni lokalni kanali počeli su dijeliti prve snimke s lica mjesta.

Navodno su dronovi pogodili i vojni objekt između Jevpatorije i sela Zatišne. Službenih izjava o posljedicama napada zasad nema.

Podsjetimo, Ukrajinci su tijekom noći granatirali i rusku regiju Belgorod. Oštetili su elektroenergetsku infrastrukturu, a tisuće su ostale bez struje.  

POGLEDAJTE VIDEO: 'Putin je oportunist, kao Milošević, a ako NATO šuti sutra ćemo gledati 19 raketa iznad Berlina'

UkrajinaRusijaNapad
