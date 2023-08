Još uvijek nema potvrde da je šef Wagnera Jevgenij Prigožin poginuo u zrakoplovnoj nesreći u Rusiji - ali ako i jest, to mnoge neće iznenaditi. No, ako nije umro, kakva je onda svrha objavljivanja takvih tvrdnji u ruskim državnim medijima?

Vojni analitičar Sky Newsa Sean Bell kaže da bi ovo mogao biti trik da se šefu Wagnera omogući miran život u egzilu.

"Nekako smo očekivali da će trebati tri mjeseca da se prašina slegne prije nego što se Putin pozabavi problemom Prigožina, ali to je zapravo dva mjeseca kasnije", kaže.

"Ovo je možda bila iskonstruirana priča da Prigožin pobjegne u tišini i nastavi živjeti negdje u egzilu, pod perikom i uz određeni stupanj privatnosti", rekao je i dodao da je Prigožin krivo procijenio kada je započeo svoj napad na Moskvu prije nekoliko mjeseci.

"Nije iznenađenje što je došlo do priličnog javnog odlaska", dodao je.

Moskva ga treba proglasiti mrtvim?

U analizi Diane Magnay, dopisnice iz Moskve, tvrdi se da je sve u vezi s Prigožinom još od njegova javnog pojavljivanja kao čelnika Wagnerove grupe bilo krajnje nejasno.

Još od njegovog marša na Moskvu u lipnju, postavljaju se pitanja o tome može li on uopće preživjeti - nakon što je u biti "ustao" protiv režima.

"Mislim da je vrlo zgodno za Kremlj i za Rusiju da ga proglase mrtvim. Pretpostavljam da su se mnogi ljudi pitali, očekivali, hoće li se to dogoditi. Ali ako je to slučaj da je Prigožin poginuo u nesreći, onda to svakako služi u svrsi Kremlja jer nije bio osobito koristan, jer je u biti stvorio najveći problem za Vladimira Putina kojeg pamtim u njegove 23 godine na vlasti", zaključila je.

Predobra prilika za Putina?

Dr. Alan Mendoza, osnivač i izvršni direktor Društva Henryja Jacksona, kaže da nije iznenađen viješću. "Prigožin je izazvao najveći šok Putinovoj vladavini" vodeći pobunu protiv vrhovnog ruskog vojnog vrha".

"Putin treba ponovno potvrditi svoj autoritet. Oni koji putuju s Prigožinom njegovi su suradnici, a ne neutralci - njihovo uklanjanje zapravo pomaže Putinu jer smanjuje broj njegovih neprijatelja. Ukratko, ovo je predobra prilika za Putina da je ne iskoristi. Svaki dan u kojem se Prigožin šepurio bio je dan koji je podsjećao na slabost Putinove vladavine.

Započela je istraga nesreće

Istraga o današnjoj zrakoplovnoj nesreći već je započela, pišu ruski državni mediji.

"Posebno stvorena komisija… započela je prikupljanje činjeničnih materijala o obuci posade, tehničkom stanju zrakoplova, meteorološkoj situaciji na ruti leta, radu dispečerskih službi i zemaljske radio opreme", izvještava Ria Novosti.

"Stručnjaci će također morati pronaći ugrađena sredstva objektivne kontrole za naknadno dekodiranje i analizu snimaka 'crne kutije'."

